Nintendo Switch: taglio al prezzo? Ecco cosa ne pensa il Presidente

Nintendo Switch potrebbe ottenere un taglio al prezzo di listino? Ecco cosa ne pensa il presidente della casa di Kyoto, Shuntaro Furukawa.

Nello scontro dell’attuale generazione di console molti tendono a prendere in considerazione unicamente PlayStation 4, ovvero Sony, e Xbox One, ovvero Microsoft. Di certo le due macchine da gioco si sono date battaglia e sono dirette concorrenti, ma non bisogna dimenticare che anche Nintendo, con Nintendo Switch, è parte della “guerra”. Pur essendo una società che fa quasi mercato a sé stante, per strategia e tipologia di console, la casa di Kyoto ha già distribuito più di 40 milioni di console in tutto il mondo, vendendo ben 10 milioni nel solo Giappone (dove aveva superato PS4 già nel marzo 2019).

Visto il successo della console, e l’uscita della versione Lite, molti potrebbero pensare che sia il momento adatto per proporre un taglio di prezzo della versione ibrida e aggredire il mercato. Il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha commentato la questione durante una recente sessione di Q&A con gli investitori.

Furukawa ha affermato di non voler svalutare l’hardware e, per questo motivo, non fa parte dei piani tagliare il prezzo di listino della console, almeno non a breve termine. Viene inoltre sottolineato che il costo di produzione non è particolarmente diminuito dall’inizio della generazione, quindi è ovvio che la società giapponese non voglia ridurre il prezzo di vendita di Nintendo Switch, sopratutto considerando che continua a vendere bene in molte parti del mondo.

Inoltre, Nintendo Switch Lite è già una versione economica all’interno della proposta della casa di Kyoto. Per ora, quindi, se si vuole la versione ibrida della console, non si può fare altro se non pagare il prezzo pieno o sfruttare le offerte temporanee di qualche catena. Diteci, voi avete già Nintendo Switch? Ibrido o portatile?