Nintendo Switch, non tutti i titoli Xbox arriveranno sulla console

Negli ultimi anni abbiamo visto numerose saghe e titoli legati al mondo Xbox fare il loro esordio su Nintendo Switch. Tra di essi possiamo ad esempio trovare i celeberrimi Cuphead e Ori and The Blind Forest: Definitive Edition e, perchè no, anche l’introduzione di Banjo-Kazooie in Super Smash Bros. Ultimate.

Il celebre Phil Spencer è recentemente intervenuto sulla questione, affermando come però non sia decisamente lecito aspettarsi d’ora in avanti un esodo sistematico di titoli dalle piattaforme di Microsoft a quelle di Nintendo. Il tutto sottolineando come tra le due società ci sia comunque un grande rispetto e, soprattutto, un ottimo rapporto.

Phil Spencer ha infatti dichiarato: “La nostra relazione con Nintendo è fantastica. Io e Doug Bowser parliamo spesso e anche con Furakawa-san, il CEO di Nintendo, abbiamo spesso lunghe conversazioni. Questo non vuol però dire che ogni nostro titolo arriverà anche su Nintendo Switch. Non mi piace molto il fatto che per ognuno dei nostri prodotti emergano subito rumor sul fatto che usciranno o meno su Nintendo Switch in seguito. Voglio creare un’aspettativa dei fan migliore a riguardo.”

“Ho moltissimo rispetto per Nintendo” ha continuato Phil Spencer “e amo avere nostri titoli sulla loro piattaforma, quello che non mi piace sono proprio questi rumor ricorrenti. Diversi nostri partner hanno espresso il desiderio di lavorare ad un porting e li abbiamo accontentati in quanto supportiamo i nostri team creativi”.

Che ne pensate di questa notizia, secondo voi vedremo a breve qualche altro titolo Xbox anche su Nintendo Switch o questa particolarissima ed inedita collaborazione si fermerà al comunque notevole duo Cuphead e Ori and The Blind Forest: Definitive Edition? Fateci sapere cosa ne pensate come sempre direttamente nei commenti sotto questa notizia.