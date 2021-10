Nintendo Switch, un gioco storico potrebbe tornare dopo oltre 20 anni

Nintendo Switch si è recentemente aggiornata, introducendo il supporto ai cataloghi per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive inclusi nel pacchetto aggiuntivo di Nintendo Switch Online. Con l’arrivo di opere storiche dal calibro di Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Banjo-Kazooie o Sin and Punishment, molti utenti stanno sperando che nel catalogo si possano aggiungere altri titoli che hanno segnato la storia del Nintendo 64 e del medium stesso. Una recente novità potrebbe aprire le porte all’arrivo di un gioco particolarmente importante.

Non tutti ricorderanno GoldenEye 007, titolo sviluppato da Rare nel 1995 e proibito in Germania in seguito alla censura del governo tedesco che limitava la pubblicazione di giochi violenti per salvaguardare i più giovani. Per quanto questa scelta può sembrare paradossale oggi, dobbiamo considerare quanto il medium del videogioco fosse ancora in una fase di scoperta culturale più di 20 anni fa. Tuttavia, oggi scopriamo anche che la legge in questione è ora meno stringente in merito ai contenuti delle opere.

Per questo motivo per cui alcuni fanno notare che GoldenEye 007 potrebbe effettivamente tornare sul catalogo di Nintendo 64 – Nintendo Switch Online in futuro. Si tratta di una pura speculazione, ma considerata l’importanza del titolo nella lineup originale della console l’idea di poterlo giocare di nuovo sulle nostre console ibride non è poi così folle. Si pensa che, trovandosi la sede di Nintendo of Europe proprio a Francoforte, la divisione europea della compagnia potrebbe aprire le porte a un rilascio del gioco nel nostro territorio e nel resto del mondo.

Al momento non conosciamo tutti i titoli in arrivo in futuro nel catalogo, ma Nintendo ha già fatto sapere che molti altri giochi saranno aggiunti, oltre ad alcuni già noti come The Legend of Zelda: Majora’s Mask, Banjo-Kazooie o Paper Mario. Restiamo quindi in attesa di novità da parte della compagnia: quali sono le opere per Nintendo 64 che vorreste giocare sulle vostre Nintendo Switch? Fatecelo sapere commentando in calce!