Mario Kart 8 Deluxe – 53.79 milioni

Animal Crossing: New Horizons – 42.21 milioni

Super Smash Bros. Ultimate – 31.09 milioni

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 29.81 milioni

Pokémon Spada / Scudo – 25.82 milioni

Super Mario Odyssey – 25.76 milioni

Pokémon Scarletto / Violetto – 22.10 milioni

Super Mario Party – 19.14 milioni

New Super Mario Bros. U Deluxe – 15.41 milioni

Ring Fit Adventure – 15.38 milioni

Come potete vedere Mario Kart 8 è inarrestabile, ma anche Animal Crossing e Pokémon non scherzano di certo. Molto interessanti anche le vendite di Ring Fit Adventure a quota 15.38 milioni. Questa era solo la Top 10, se scendiamo i numeri rimangono comunque molto alti.

Pokemon Legends: Arceus – 14.83 milioni

Luigi’s Mansion 3 – 12.82 milioni

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 11.38 milioni

Splatoon 3 – 10.67 milioni

Mario Party Superstars – 10.17 milioni

Nintendo Switch Sports – 9.60 milioni

Kirby and the Forgotten Land – 6.46 milioni

Mario Strikers: Battle League – 2.54 milioni

Xenoblade Chronicles 3 – 1.86 milioni

Fire Emblem Engage – 1.61 milioni

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe – 1.46 milioni

Metroid Prime Remastered – 1.09 milioni

Bayonetta 3 – 1.07 milioni

Praticamente quasi tutti i first party hanno raggiunto con successo almeno il milione di copie vendute tra digitale, retail e bundle, persino giochi come Fire Emblem Engage e Bayonetta 3 che normalmente rientrerebbero nella “nicchia”.

A tutti questi vanno aggiunti i third party che avranno certamente ottenuto risultati di un certo spessore. Nintendo ha svolto un lavoro davvero imponente con questa generazione e considerando che Zelda Tears of the Kingdom ancora non è uscito, siamo dinanzi a uno dei periodi storici migliori in assoluto per l’azienda nipponica.