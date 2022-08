Ma alla fine, quando uscirà il tanto desiderato e chiacchierato successore di Nintendo Switch? Nessuno lo sa e il coosso nipponico non si è mai sbilanciato in merito. Se alcuni rumor volevano però una release di un nuovo hardware targato Kyoto entro marzo 2023, purtroppo ci ha pensato il Nikkei a smentire l’ipotesi, in un nuovo report pubblicato nel corso della mattinata odierna.

Il report, decisamente approfondito, è corredato con un’intervista al presidente di Nintendo, anche se non è ancora chiaro se la parte relativa all’uscita di una nuova console della casa di Kyoto sia frutto delle parole di Shuntaro Furukawa oppure un semplice commento del Nikkei. La realtà dei fatti però è questa: neanche entro marzo 2023 sarà lanciata una nuova console.

Nel corso degli anni, Nintendo Switch è stata al centro di diverse speculazioni. Secondo alcuni insider, lo scorso anno il colosso nipponico avrebbe dovuto lanciare una versione hi end della console, in maniera molto simile a quanto fatto da Sony e Microsoft nel 2016, quando le due realtà lanciarono le versioni potenziate di PS4 e Xbox One. Questo non è avvenuto e l’unico modello inedito della console di Nintendo è stato quello OLED, che presenta dimensioni maggiori, un nuovo dock e un nuovo schermo.

Per capire esattamente quando Furukawa darà luce verde per l’annuncio della loro nuova console, dobbiamo anche immergerci nelle politiche di Nintendo. La console, pur essendo oramai vecchia di 5 anni, sembra ancora nel fiore degli anni, come testimoniato dalle uscite di questo 2022. Proprio quest’anno rischia di essere il migliore di sempre per Nintendo Switch, con un fine anno accompagnato da videogiochi importanti come Splatoon 3, Bayonetta 3 e i due nuovi giochi dei Pokémon. Non c’è nessuna fretta, dunque, di lanciare un nuovo hardware. Tutto questo potrebbe però cambiare nel prossimo anno fiscale.

Solitamente le console hanno un ciclo vitale di circa 7 anni. Non è ovviamente una scienza esatta, ma da aprile 2023 a marzo 2024 (quando scatterà il nuovo fiscal year), Nintendo Switch sarà entrata oramai nel suo settimo anno di vita. Un eventuale annuncio di un nuovo modello potrebbe dunque avvenire tra giugno 2023 e gennaio 2024, per poi essere messo in vendita subito dopo, come accaduto proprio con la console ibrida, che debuttò a marzo del 2017. Ovviamente Nintendo potrebbe smentirci da un giorno all’altro, con un annuncio improvviso, ma per ora sembra proprio che bisognerà attendere prima di scoprire il nuovo hardware dei creatori di Super Mario, The Legend of Zelda e tante altre iconiche IP che hanno contribuito a forgiare questa industria.