Nintendo Switch: una calcolatrice sta battendo i grandi tripla A su Metacritic

Lo shop di Nintendo Switch ci ha sempre regalato dei titoli a dir poco inusuali. Gli appassionati della casa nipponica stanno criticando aspramente qualche scelta effettuata con l’inserimento di alcune opere davvero insufficienti a prezzi esagerati, Calculator è uno di questi anche se non si tratta proprio di un videogame. La calcolatrice inserita nel Nintendo e-shop poteva passare inosservata, ma quando vedi che questa viene venduta ad un prezzo esagerato capiamo le la situazione può degenerare in un attimo.

Insomma, quel che ha colpito ancora di più gli utenti, è il prezzo con cui è stata messa in vendita questa applicazione, che si può trovare gratuitamente anche su tantissimi altri dispositivi mobile. Questa è disponibile all’acquisto sull’eShop di Nintendo Switch a partire dallo scorso 12 maggio e non fa altro che simulare in digitale tutte le maggiori funzioni di una normalissima calcolatrice.

La cosa curiosa è che l’applicazione Calculator è stata inserita all’interno del noto sito Metacritic, nel quale ha ricevuto recensioni estremamente positive. Il punteggio degli utenti ha raggiunto un incredibile 9.1 battendo giochi tripla A del calibro di Animal Crossing New Horizons e l’eccellente Spider-Man di Sony. Ovviamente c’è da sottolineare che le recensioni dei videogiocatori non dovrebbero essere prese seriamente in quanto la maggior parte lo ha recensito in modo scherzoso. C’è chi la consiglia per effettuare calcoli per i giochi open world RPG o chi spera che possa vincere l’ambito premio ai prossimi Game Awards.

Insomma, seppur Calculator sia una applicazione che ovviamente non consigliamo di acquistare, c’è gente che si è divertita a tirare avanti questa particolare “wave”. Rimane assolutamente curioso che questa abbia raggiunto dei voti assurdi su Metacritic testimoniando quanto il sito non sia del tutto veritiero in termini di votazioni. Fateci sapere la vostra con un commento qui sotto nella sezione dedicata, intanto vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tutte le curiosità in ambito videoludico.