Nintendo Switch: un aprile da record per le vendite negli Stati Uniti

Negli ultimi tempi, si è registrata un’impennata nelle vendite di console nel mercato videoludico americano. I dati più recenti del gruppo NPD, infatti, mostrano che le vendite hardware sono più che raddoppiate rispetto all’anno precedente, con un aumento del 163% pari a 420 milioni di dollari. Tale successo proviene principalmente da Final Fantasy 7 Remake e da Nintendo Switch.

Il primo è stato il gioco più venduto dell’anno fino ad ora, stabilendo nuovi record per il franchise e superando quelli stabiliti da Final Fantasy XV nel dicembre 2016. Per quanto riguarda la console ibrida di casa Nintendo, invece, si può notare come abbia letteralmente dominato le classifiche di vendita di hardware negli Stati Uniti. A quanto pare, i giocatori hanno speso complessivamente 1,5 miliardi di dollari nell’aprile 2020, superando la spesa complessiva di 1,2 miliardi di dollari registrata nell’aprile 2008.

Ma il successo di Nintendo Switch si deve anche ad Animal Crossing: New Horizons, che ha sicuramente avuto un ruolo fondamentale negli ultimi tempi, soprattutto perché il suo rilascio è avvenuto durante la pandemia di COVID-19, rappresentando una salvezza per centinaia di videogiocatori che, confinati tra le mura di casa per il lockdown, hanno dedicato il loro tempo libero all’attività videoludica. È interessante notare che anche Xbox One e PS4 hanno registrato ottimi risultati in termini di vendite hardware. Per entrambi, infatti, si rileva un aumento del 160% rispetto alle vendite dello stesso periodo dell’anno scorso.

Controllando un po’ i dati generali, possiamo notare che gli acquisti totali per le console sono aumentati del 30% da un anno all’altro, ovvero di 1,2 miliardi di dollari. Per quanto riguarda gli acquisti di accessori e carte da gioco, invece, si registra un aumento corrispondente al 49% rispetto allo scorso anno, per una cifra pari a 384 milioni di dollari. Fino ad ora, considerando l’anno corrente, negli Stati Uniti sono stati spesi oltre 2 miliardi di dollari in giochi in formato digitale, registrando il 6% in più rispetto allo stesso periodo del 2019. E in questa ondata di successo, le vendite da inizio anno di Nintendo Switch ora hanno addirittura superato il record stabilito dalla Nintendo Wii nell’aprile 2009.