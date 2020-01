Nintendo Switch: le vendite superano quelle del Super NES

La console di maggior successo di questa generazione è PlayStation 4, con circa 100 milioni di unità vendute: tali valori, però, non devono farci perdere di vista l’importante risultato di Nintendo Switch. La macchina da gioco della casa di Kyoto sta infatti procedendo molto bene e, considerando che è stata rilasciata tre anni e quattro mesi dopo PS4, i numeri raggiunti fino a questo momento sono più che positivi. Quante sono, però, le esatte console vendute?

Secondo il sito VGChartz, Nintendo Switch ha venduto 961.543 unità durante l’ultima settimana di dicembre (precisamente, quella finita con il 28 dicembre), portando il numero di console totali vendute a 49.79 milioni, in tutto il mondo. Questo significa che l’ultima console della società madre di Mario ha superato lo SNES, che si ferma a 49.10 milioni.

I dati non sono ovviamente ufficiali ed è possibile che siano parzialmente imprecisi, ma in linea di massima sappiamo che Nintendo Switch è vicina ai 50 milioni. Un risultato estremamente positivo, probabilmente raggiunto anche grazie al rilascio della versione Lite, da molti attesa. Ora, il nuovo obbiettivo per la grande N è raggiungere e superare le vendite del NES, pari a 61.91 milioni di unità.

I circa 49 milioni di Nintendo Switch sono divise in questo modo: 17.33 milioni negli Stati Uniti, 13.22 milioni in Europa e 11.62 milioni in Giappone. I rimanenti 7 milioni sono divisi tra le altre regioni del mondo. Molto importante è il numero di unità vendute in patria: il singolo Giappone è un piccolo mercato oggigiorno ma Nintendo ha chiaramente ancora moltissimi fan dalla propria.

Per quanto riguarda i giochi più venduti, con dati fermi al 30 settembre, la Top 10 è composta dai seguenti titoli:

Mario Kart 8 Deluxe – 19.01 milioni Super Smash Bros. Ultimate – 15.71 milioni Super Mario Odyssey – 15.38 milioni The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 14.54 milioni Pokémon: Let’s Go, Pikachu! / Pokémon: Let’s Go, Eevee! – 11.28 milioni Splatoon 2 – 9.28 milioni Super Mario Party – 7.59 milioni Pokémon Spada/ Scudo – 6 milioni New Super Mario Bros. U Deluxe – 4.59 milioni Super Mario Maker 2 – 3.93 milioni