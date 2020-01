Nintendo Switch: venduti 3.3 milioni in Francia

Senz’ombra di dubbio la console ibrida di Nintendo è stata uno dei suoi ultimi successi in termini commerciali, dovuto soprattutto al lancio di diverse esclusive importanti come ad esempio The Legend of Zelda: Breath of The Wild, Super Mario Odyssey, Luigi’s Mansion 3, Pokémon Spada e Scudo e tanti altri ancora.

Buone notizie in particolare sono arrivate nella giornata di oggi, con i dati relativi al mercato francese. Stando infatti ai dati riportati, Nintendo Switch avrebbe venduto ben 3.3 milioni di unità nel territorio francese, sin dal suo lancio avvenuto a marzo 2017.

Dati sicuramente importanti, che siamo certi continueranno a migliorare nel corso dei prossimi mesi, grazie all’uscita di titoli di spicco che andranno ad arricchire la già ampia offerta di Nintendo Switch. Vi ricordiamo che per metà anno sarebbe prevista un’ipotetica versione Pro di Nintendo Switch, dotata di un processore più potente in grado di supportare la risoluzione 4K, analogamente alle console concorrenti: non ci rimane a questo punto che attendere i prossimi mesi, per avere ulteriori delucidazioni in merito.

