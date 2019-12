Nintendo Switch: una versione con 64GB di memoria potrebbe arrivare a breve?

Quest’ultimo decennio è stato sicuramente pieno di sorprese quando si va a parlare del ramo videoludico. Con l’avanzare sempre più rapido della tecnologia diverse software house hanno dato vita a prodotti sicuramente innovativi. Ma tra i vari creatori di hardware/software Nintendo sicuramente è stata la più “unica” riuscendo a rivoluzionare ancora una volta il mondo videoludico. Nintendo Switch è stata una delle sorprese più gradite di questa generazione e le sue vendite confermano il successo anche tra la massa di videogiocatori.

Tuttavia, come ogni singolo sistema d’intrattenimento, anche la piccola ibrida nipponica non è risultata perfetta. Sicuramente tra tutti i vari “malus” di Nintendo Switch quello che urta di più l’utenza è la ridotta memoria interna disponibile sulla console ibrida. 32GB risultano sicuramente pochissimi per un sistema d’intrattenimento nato nel 2017. Tuttavia, secondo un curioso rumor Nintendo starebbe già pensando ad “attutire” questo problema rilasciando l’ennesima rivisitazione della console.

Questa voce di corridoio è stata fortemente alimentata dal canale Twitter Chinese Nintendo che ha rivelato una particolarità molto strana. Girando sul sito di supporto cinese dedicato a Nintendo Switch si è venuto a scoprire una curiosa schermata esplicativa che mostrerebbe la dimensione dell’hard disk interno di Switch. La dimensione in questione sarebbe strana per il semplice fatto che essa mostra uno spazio libero (interno) di circa 42GB.

Proprio questa dimensione elevata (rispetto ai 32GB stock di Nintendo Switch) avrebbero scaturito il rumor riguardante il rilascio di una nuova Nintendo Switch con un Hard Disk più capiente (64GB). Tuttavia svariati utenti della community ResetEra avrebbero in qualche modo “smentito” questo rumor. Secondo i vari utenti le immagini postate da Chinese Nintendo sono delle semplici immagini riferite a un DevKit di Nintendo Switch (che come ben sappiamo hanno un HDD più grosso).

Ovviamente queste particolarità non sono state commentate in nessun modo da Nintendo stessa. Quindi, come sempre, vi invitiamo a prendere queste notizie con le dovute pinze e aspettare ulteriori dettagli ufficiali. Fateci sapere cosa ne pensate di questa potenziale versione “rivista” di Nintendo Switch, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!