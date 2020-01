Nintendo Switch: versione Pro in arrivo?

A ormai quasi tre anni dal suo lancio, Nintendo Switch è indubbiamente uno dei migliori successi commerciali degli ultimi anni per la compagnia di Kyoto. Questo importante risultato è stato ottenuto grazie soprattutto all’uscita di esclusive di un certo peso, come Zelda Breath of The Wild, Super Mario Odyssey, Super Smash Bros. Ultimate, Luigi’s Mansion 3 e il recentissimo Pokémon Spada e Scudo, che ha registrato vendite da capogiro.

Nelle ultime ore, in particolare, sarebbero uscite le previsioni di alcuni analisti per il futuro della compagnia: secondo Serkan Toto di Kantan Games, Nintendo annuncerà una nuova versione Pro di Nintendo Switch, presumibilmente in uscita entro la fine del 2020.

Questa ipotetica versione Pro sarà compatibile con la risoluzione 4K, ad un prezzo preventivato di circa 399 Dollari. Ovviamente queste rimangono al momento delle semplici indiscrezioni, pertanto non ci resta che attendere delle conferme a riguardo da parte della stessa Nintendo, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso dei prossimi mesi, magari durante un Nintendo Direct.

E voi, acquisterete questa eventuale nuova versione della console ibrida di Nintendo? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!