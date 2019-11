Nintendo ha venduto più di 750 milioni di console in tutto il mondo

Nintendo ha stilato la delle vendite delle proprie console rendendo pubblico che in totale l'azienda ha venduto oltre 750 mila console in tutto il mondo.

Le console Nintendo hanno fatto più e più volte la storia del colosso di Kyoto, ma non solo, possiamo tranquillamente affermare che hanno fatto la storia dell’intero medium videoludico. Wii e DS sono solo alcuni degli esempi di come la compagnia di Kyoto sia riuscita a crearsi un proprio spazio unico all’interno del mercato costruendo un successo su quelle due console.

In totale, Nintendo ha venduto oltre 750 milioni di console. A partire dal NES fino ad arrivare all’attuale ibrida Switch, i videogiocatori di tutto il mondo hanno visto crescere la grande N di generazione videoludica in generazione, con molti giochi e saghe famose crescere a loro volta e con qualche passo falso tipo WiiU.

Queste sono le vendite delle console nel dettaglio:

Wii – 101.63 milioni

NES – 61.91 milioni

SNES – 49.10 milioni

Nintendo Switch – 41.67 milioni

Nintendo 64 – 32.93 milioni

GameCube – 21.74 milioni

Wii U – 13.56 milioni

Per quanto riguarda le console portatili:

Nintendo DS – 154.02 milioni

Game Boy e Game Boy Color – 118.69 milioni

Game Boy Advance – 81.51 milioni

Nintendo 3DS – 75.45 milioni

Il totale complessivo ammonta a un totale di 752,21 milioni. Questa cifra è stata elaborata sommando i totali delle singole console che sono state prese in esame nella lista pubblicata poco sopra; dati che sono stati aggiornati al 30 settembre 2019. Da notare che non sono state prese in esame console come NES e SNES Classic e il Virtual Boy, quindi tecnicamente la cifra totale sarebbe anche un pò più alta. Cosa pensate delle vendite totali delle console della grande N? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.