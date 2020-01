Nintendo WiiU: dopo anni sta per uscire un nuovo gioco?

Sì, avete letto bene, non c’è stato alcun errore nel titolo di questo articolo. Nonostante Nintendo stia andando fortissimo con le vendite della propria console ibrida, sembra che WiiU, una console che non verrà di certo ricordata per il suo successo, stia per ricevere una nuova uscita dopo anni di nulla.

Stiamo parlando di Shakedown Hawaii, un videogioco indipendente sviluppato da Vblank Entertainment. Il titolo riprende lo stile visivo e l’azione a free roaming dei primissimi capitoli di GTA, anche se lo sviluppatore Brian Provinciano ha sempre ammesso di non essersi mai ispirato più di tanto alla serie resa celebre da Rockstar Games.

Il possibile arrivo del gioco su WiiU, dopo essere già stato rilasciato su praticamente tutte le altre piattaforme disponibili, arriva da una recente classificazione dell’ente ESRB che ne indica una versione destinata proprio alla console di scorsa generazione Nintendo.

Shakedown Hawaii è disponibile anche per le piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e anche per console portatili PS Vita e Nintendo 3ds. Lo scopo del gioco è quello di costruire una corporazione completando le missioni, acquisendo aziende e sabotando i concorrenti creando scompiglio all’interno di un titolo dal forte stile retro e che fa più di un occhiolino alla storia dei videogiochi. Vi aspettavate una nuova uscita per Nintendo WiiU nel 2020?