Nioh 2: mostrato un nuovo gameplay dell’imminente titolo PS4

Mancano pochi giorni ormai al rilascio di Nioh 2, l’atteso sequel/prequel sviluppato da Team Ninja, e dopo il gameplay proveniente dalla demo, oggi è stato mostrata un ulteriore fase di gioco per far ingannare l’attesa a tutti gli appassionati che non vedono l’ora di mettere le mani sul titolo. La nuova opera del team giapponese promette di espandere il già ottimo lavoro proposto nel primo capitolo, andando inoltre ad esplorare il periodo Sengoku in modo ancor più crudo.

Il nuovo gameplay è stato mostrato sul canale ufficiale di PlayStation Japan e mette in mostra quelle che sono alcune delle meccaniche che verranno proposte ai giocatori tramite le fasi di gioco del titolo. Nell’arco di una ventina di minuti è possibile anche dare un’occhiata a una delle ambientazioni che saranno presenti nel titolo e il suo level design che premierà l’esplorazione.

Oltre a ciò, il nuovo spezzone di gameplay si concentra anche sul mostrare la personalizzazione del proprio personaggio, dato che questa volta non impersoneremo William. Più avanti nel video è possibile vedere anche come il combat system sia stato impreziosito con l’aggiunta di nuove armi, e il tutto viene chiuso ovviamente mostrando una delle molteplici ardue boss fight che Team Ninja ha inserito in Nioh 2.

Vi ricordiamo che Nioh 2 sarà disponibile a partire dal prossimo 13 marzo in esclusiva su PlayStation 4, mentre non ancora chiaro se il secondo capitolo di Nioh arriverà anche su PC qualche mese dopo esattamente come successe con il primo titolo. Cosa ne pensate di quest’ultimo gameplay di Nioh 2? Siete pronti per tornare a combattere demoni e creature folkloristiche giapponesi nell’ultimo lavoro di Team Ninja?