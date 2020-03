Nioh 2, la Guida Completa

Il ritorno nel Giappone di Nioh 2 è pieno zeppo di novità e nemici inediti, capaci di costringere anche i veterani a dare il loro meglio per fronteggiare la minaccia Yokai nel prequel del primo capitolo della saga. Team Ninja ha infatti migliorato il sistema già collaudato in precedenza, arricchendoli di nuovi strumenti, mostri e abilità tutte da scoprire. Ma, come ben sappiamo, alle volte la difficoltà di questa tipologia di giochi può dimostrarsi crudele, specialmente quando come in Nioh 2 l’apporto di numeri, statistiche e risorse ha un impatto considerevole nella preparazione agli scontri o alle missioni, le quali come in passato posseggono un requisito di livelli ben preciso che consigliamo caldamente di seguire. Per aiutarvi a combattere le orde di Yokai che infestano il Sengoku, in questa guida troverete una serie di articoli dedicati ai vari elementi di gioco, con particolare attenzione ai boss: l’elemento più ostico di Nioh 2.

Guida completa ai Boss

Guida a dove trovare tutti gli Spiriti Guardiani

Guida ai Kodama e ai Sudama

Guida ai Nurikabe o Muri Illusori

La caratteristica principale di Nioh 2 è quella di essere più dinamico e approfondito del primo capitolo, cercando di puntare al lato folkloristico al fine di rappresentare un Giappone a metà tra la realtà storica e le leggende legate al mondo degli spiriti. Il protagonista non a caso è un metamorfo, cioè un umano capace di trasformarsi in Yokai nato dall’unione di un uomo e una donna demone che ha abbandonato la sua fattezza divina. Il grosso della nuova operazione di Team Ninja è stato quindi quello di arricchire l’offerta contenutistica e rivendone alcune parti grazie al feedback degli utenti, distaccandosi dalla cupa atmosfera del viaggio di William per preferire un paesaggio immaginifico, raccontato in prima persona dai principali personaggi che hanno scritto le pagine della storia legate a Oda Nobunaga.