Nioh 2: il terzo DLC aggiungerà un nuovo livello di difficoltà

È stata una settimana decisamente movimentata e ricca di novità per i ragazzi di Koei Tecmo. Infatti in queste ultime ore la casa nipponica ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Nioh 2 sia su PC (grazie alla Complete Edition) ma anche sulla console next-gen Sony. Tuttavia le novità riguardante il soulslike nipponico non sembrano fermarsi qui in quanto, durante la giornata odierna Koei ha deciso di rivelare qualche interessante novità sul terzo (ed ultimo ) DLC di Nioh 2.

Ovviamente i creatori del gioco non si sono lasciati sfuggire chissà quale dettaglio. Infatti i pochi aggiornamenti che sappiamo riguardano l’effettiva data d’uscita del DLC (19 Dicembre), qualche dettaglio minimo sulla storia ed il fatto che ci sarà un’interessante “nuova meccanica”. Come ben saprete ormai questa trilogia iniziato con “Oscurità al Palazzo” (primo DLC) si concluderà con il terzo e ultimo contenuto scaricabile che vedrà il protagonista finire una volta per tutte il proprio viaggio nel tempo. La storia ci svellerà qualche novità importante legata al personaggio di Otakemaru. Inoltre scopriremo anche le origini del primissimo samurai della storia.

Tuttavia al di fuori dei dettagli riguardanti la narrativa di Nioh 2, anche il gameplay vanterà delle novità non indifferenti. Oltre la moltitudine di armi e spiriti che verranno resi disponibili grazie al terzo DLC la principale novità riguarderà un nuovo livello di difficoltà. I creatori del titolo non hanno rilasciato tantissime novità su questa specifica caratteristica ma hanno garantito che la nuova difficoltà darà filo da torcere anche ai giocatori più esperti.

Insomma, se vi contate tra quelle persone che hanno criticato il livello di difficoltà presente in Nioh 2, questo DLC potrebbe farvi cambiare idea. Per il momento il terzo contenuto scaricabile dedicato a Nioh 2 rimarrà un’esclusiva PS4, ma esso verrà in futuro introdotto anche nella Complete Edition che uscirà su PC.