Nioh 2 sarà migliorato rispetto a quanto visto nella beta

Tra i titoli più interessanti attesi nei primi mesi del prossimo anno è impossibile non annoverare Nioh 2, seguito di uno dei souls-like più interessanti e innovativi del genere. Un’opera che al suo esordio ha decisamente colpito il pubblico e che prova ora definitivamente a conquistarlo con questo seguito.

Proprio per prepararsi al meglio al lancio del titolo, atteso per il prossimo 13 marzo 2020, Team Ninja ha nei scorsi mesi lanciato una beta con tanto di questionario per raccogliere il feedback dei giocatori. Un’operazione lunga ed articolata di cui oggi possiamo finalmente vedere i risultati.

I partecipanti alla beta di Nioh 2 hanno infatti gradito decisamente quanto visto e si sono dichiarati soddisfatti di quanto globalmente provato nel 83% dei casi, contro i soli 6% che hanno invece trovato il tutto negativo. Gli aspetti più convincenti, sempre secondo questa analisi, si sono rivelati effetti sonori e aspetto tecnico, mentre i più criticati, con rispettivamente il 13% e il 12% di feedback negativi, sono stati tutorial e interfaccia utente.

Team Ninja in seguito a ciò ha dichiarato di essere attualmente al lavoro su quanto emerso e di star quindi cercando di modellare ulteriormente Nioh 2 basandosi su feedback ricevuti in questa occasione.

Questi responsi positivi emersi dai partecipanti alla beta sono del resto riscontrabili anche nella nostra anteprima proveniente direttamente dal TGS 2019. Come riportato in essa, infatti: “L’impressione fin qui avuta su Nioh 2 è quella del “squadra che vince non si cambia” visto che sono stati limati spigoli e le novità introdotte irrobustiscono un titolo che già originariamente era più che valido.”

Che ne pensate di questa notizia e di quanto emerso dai feedback dei numerosi partecipanti della beta? Avete anche voi avuto modo di mettere con largo anticipo le mani sull’opera o non siete invece riusciti ad avere questa occasione? Il primo Nioh vi è piaciuto o dovete ancora recuperarlo? Raccontateci il vostro personale rapporto con la saga direttamente nei commenti qui sotto!