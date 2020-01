Nioh 2: l’arrivo del nuovo trailer è imminente

Proprio di recente Koei-Tecmo si era sbilanciata promettendo ai videogiocatori nuove informazioni su Nioh 2, e sono stati di parola. La software house giapponese condividerà diversi dettagli sul proprio titolo action ogni settimana a partire dalla giornata di domani, quando pubblicherà un nuovo trailer nuovo di zecca.

Ad annunciare il tutto ci ha pensato direttamente l’account Twitter ufficiale di PlayStation Europe, confermando che un nuovo trailer di Nioh 2 sarà rilasciato domani, giovedì 23 gennaio. Oltre a questo non è stato chiarito altro. Non conosciamo a cosa andremo incontro nel suddetto trailer ma possiamo aspettarci nuovi spezzoni di gameplay accompagnati da un assaggio più generale del mood di questo sequel.

La recente beta di Nioh 2 ha portato gli sviluppatori del Team Ninja a tenere in considerazione molti feedback ricevuti dagli utenti che ne hanno preso parte, quindi è possibile aspettarsi diversi aggiustamenti e cambiamenti di equilibrio di gioco nella versione finale. Tutto ciò può comportare anche un possibile cambio di interfaccia, di tutorial, di alcuni dettagli nel combattimento e altro.

Vi ricordiamo che Nioh 2 è atteso per il prossimo 13 marzo in esclusiva per PlayStation 4. Al momento non è chiaro se il sequel seguirà le sorti del proprio predecessore così da raggiungere un giorno anche il PC. Vi aspettate qualcosa in particolare dal nuovo trailer di Nioh 2? Ditecelo nella sezione dedicata ai commenti.