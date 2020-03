Nioh 2, disponibile un nuovo video gameplay proveniente dalla demo finale

Manca oramai sempre meno all’uscita nei negozi dell’attesissimo Nioh 2 e, per ingannare l’attesa, Team Ninja ha recentemente deciso di rilasciare un ricco video gameplay proveniente direttamente dalla demo finale del titolo. Il trailer in questione si svolge sullo stage del Monte Tennō ed è ricolmo di consigli provenienti direttamente dagli sviluppatori del titolo.

La demo finale di Nioh 2 è disponibile dallo scorso 28 febbraio fino ad oggi, l’1 marzo. Chiunque riuscirà a portarla a termine in tempo otterrà inoltre tutta una serie di oggetti nel titolo completo, oltre a poter riutilizzare in esso anche il protagonista della demo finale. Nioh 2, infatti, avrà un editor dei personaggi. Potete trovare il video gameplay comodamente qui sotto.

L’ultima fatica di Team Ninja sembra promettere assolutamente bene. Come riporta anche la nostra anteprima, che potete trovare comodamente qui, infatti: “Ciò che abbiamo certamente notato in questa prova di Nioh 2 è il netto arricchimento della formula base della serie, trasformata da Team Ninja in una versione più definita e dall’anima particolarmente attenta a tradurre il folklore giapponese in elementi di gioco più marcati. Lo stesso Yosuke Hayashi ha infatti sottolineato come Nioh fosse più una lotta di “samurai vs samurai”, mentre il suo seguito vuole esplorare l’oltretomba e le sue creature, sensazione che ci è arrivata sia dall’aspetto del castello che dai suoi abitanti infernali. Familiare ma estremamente diverso nell’esecuzione, Nioh 2 promette di essere l’evoluzione definitiva delle idee avute con l’avventura di William, trovando nel periodo Sengoku più amato gli ingredienti giusti per una delle odissee orientali più diaboliche della tradizione.”

Per mettere le mani sull’ultimo lavoro di Team Ninja non ci sarà fortunatamente da attendere ancora molto: Nioh 2 uscirà infatti in esclusiva su PlayStation 4 il prossimo 13 marzo 2020.