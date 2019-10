Nioh 2: pubblicato nuovo video del gameplay

Koei Tecmo ha pubblicato nel corso della giornata di oggi un nuovo video per Nioh 2, in arrivo nel 2020 per PlayStation 4 e PC.

Uno degli aspetti più celebrati e apprezzati dell’originale Nioh (uscito nel 2017 in esclusiva per PlayStation 4 e PC) fu indubbiamente il suo combat system, assolutamente riuscito e funzionale. Il titolo presentava molti aspetti souls-like, a fronte di un sistema di combattimento ben più solido di altri attuali esponenti del genere action.

Nel corso della giornata di oggi, in particolare, Koei Tecmo ha pubblicato un nuovo video del suo seguito, Nioh 2, che propone e introduce meccaniche inedite di gioco, oltre a celebrare il ritorno delle boss fights. Non ci resta dunque che lasciarvi al video in questione, augurandovi come sempre buona visione.

Il video in questione mette in mostra numerosissime sequenze di gameplay, fino ad arrivare nella parte finale al combattimento contro Kasha. Uno dei punti fondamentali di Nioh 2 sarà la versatilità nello stile di combattimento: sarà infatti possibile spaziare dallo stile dei samurai con spade e accette fino all’utilizzo delle abilità Yokai . A questo si aggiunge poi un’inedita modalità in cooperativa a 3 giocatori, che permetterà di aiutarsi a vicenda e fronteggiare i nemici.

Ricordiamo a tutti che Nioh 2 uscirà nel corso dei primissimi mesi del 2020, al momento in esclusiva per PlayStation 4: nel frattempo i giocatori potranno dilettarsi nella beta del gioco di Koei Tecmo, che inizierà a partire dal prossimo 1 novembre e terminerà il 10 novembre. Non ci rimane dunque che attendere questa beta, che costituirà a tutti gli effetti il bancone di prova del titolo.