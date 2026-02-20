Il fenomeno Nioh continua a macinare numeri impressionanti nel mercato dei soulslike, consolidando la posizione di Team Ninja come uno degli studi più affidabili del genere. L'annuncio arrivato in queste ore da Koei Tecmo conferma che Nioh 3 ha raggiunto il traguardo del milione di copie vendute in appena due settimane dal lancio, stabilendo un nuovo record di velocità per la serie. Si tratta di un risultato che testimonia la crescente popolarità di questo franchise action brutale ambientato nel Giappone feudale, capace di ritagliarsi uno spazio ben definito in un settore dominato dalle produzioni FromSoftware.

Il dato sul singolo titolo si inserisce in un quadro ancora più significativo per l'intera proprietà intellettuale: la serie Nioh ha superato complessivamente i 10 milioni di copie vendute considerando tutti i capitoli pubblicati fino ad oggi. Un traguardo che pochi anni fa sarebbe sembrato ambizioso per un IP relativamente giovane, nata nel 2017 con il primo capitolo dopo una gestazione travagliata che risaliva addirittura all'epoca PlayStation 3.

Team Ninja e Koei Tecmo hanno celebrato il successo con un trailer dedicato agli apprezzamenti ricevuti dalla critica internazionale, raccogliendo citazioni dalle recensioni e mostrando sequenze di gameplay che evidenziano le meccaniche di combattimento peculiari del gioco. Il messaggio ufficiale degli sviluppatori esprime "profonda gratitudine ai giocatori di tutto il mondo per il loro incredibile supporto", sottolineando quanto la community sia stata determinante per la crescita del franchise.

Nioh 3 ha venduto un milione di copie in due settimane, diventando il capitolo più veloce della serie a raggiungere questo traguardo

Dal punto di vista tecnico, il titolo ha ricevuto la scorsa settimana la prima patch post-lancio di rilievo, intervenendo su diversi aspetti problematici emersi nei giorni successivi all'uscita. Gli sviluppatori hanno risolto bug che bloccavano la progressione dei giocatori, crash improvvisi e hanno riequilibrato i punti vita di alcuni nemici considerati eccessivamente spugnosi dalla community. Particolarmente importante la correzione del sistema di ricerca amici, che smetteva di funzionare dopo un certo periodo di gioco, compromettendo l'esperienza cooperativa tanto apprezzata dai fan della serie.

Il bilanciamento delle meccaniche di combattimento rappresenta un elemento cruciale per un titolo che punta tutto sulla precisione degli input e sulla gestione del ki, l'energia vitale che governa attacchi, schivate e parate. La filosofia "masocore" di Nioh richiede una curatura maniacale della difficoltà, e gli interventi post-lancio dimostrano l'attenzione di Team Ninja nel perfezionare l'esperienza senza snaturare la sfida che costituisce l'essenza stessa del gioco.