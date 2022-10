Per NIS America i passati mesi sono stati all’insegna di release contrastanti, anche se, dobbiamo dire, mai particolarmente esaltanti. Abbiamo visto il debutto di nuove produzioni minori come l’interessante Monark, ma anche riproposizioni come quella di Fallen Legion, fino alla mini collection di titoli semi- sconosciuti Prinny Presents NIS Classics Volume 3.

Da qualche anno a questa parte, NIS America ha scelto di comunicare ai suoi utenti con una presentazione collettiva la propria lineup di titoli in arrivo nei prossimi mesi. Vediamo insieme cosa ci aspetta dal publisher negli ultimi mesi del 2022 e nell’arco dell’anno prossimo.

Labyrinth of Galleria: The Moon Society

Sequel spirituale di Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk (uscito originariamente su PS Vita e poi trasposto su altre piattaforme), questo nuovo titolo sviluppato da Nippon Ichi Software è un JRPG focalizzato sul dungeon crawling che promette un’esperienza di oltre 50 ore di gioco.

Per esplorare l’immenso labirinto, il giocatore potrà personalizzare il proprio party con unità di diverse classi e abilità, per poi schierarle in una serie di combattimenti in prima persona.

Se siete dei fan dello stile scanzonato di Nippon Ichi reso popolare da Disgaea, sappiate che il titolo vanta la partecipazione di Takehito Harada come character designer e Tenpei Sato come compositore della colonna sonora.

Labyrinth of Galleria: The Moon Society uscirà il prossimo 17 febbraio per Nintendo Switch, PS5, PS4 e PC.

The Legend of Heroes: Trails to Azure

Nuovo JRPG della serie sviluppata da Nihon Falcom, Trails to Azure costituirà il capitolo finale dell’arco di Crossbell.

Gli autori del gioco hanno in serbo alcune nuove feature che andranno ad arricchire il battle system. Inoltre sarà possibile personalizzare la propria macchina customizzabile.

Uno degli aspetti più interessanti sarà la connessione con gli altri titoli della saga. Non solo nel gioco saranno presenti alcuni personaggi di Trails of Cold Steel, ma se si importerà uno slot di salvataggio da Trails from Zero sarà possibile sbloccare dei nuovi dialoghi con i personaggi. Inoltre, usando il salvataggio di Trails to Azure per il futuro Trails into Reverie si potranno sbloccare dei bonus.

Il titolo uscirà il prossimo 17 marzo per Nintendo Switch, PS4 e PC.

GrimGrimoire OnceMore

L’originale GrimGrimoire è stato il primo titolo a essere pubblicato del team Vanillaware (anche se è stato sviluppato dopo Odin Sphere, di cui è stata ritardata la release) nel lontano 2007 per PS2. Diversamente dai giochi creati in seguito dallo studio, si tratta di uno strategico in tempo reale, anche se l’aspetto visivo è molto diverso dai classici RTS con visuale isometrica.

OnceMore è una riedizione del classico con grafica remasterizzata e ritratti in alta definizione. La remaster incliuderà inoltre un nuovo skill tree per i personaggi, un’interfaccia migliorata e una galleria di artwork.

La data di uscita è fissata per la primavera 2023 per Nintendo Switch, PS5 e PS4.

Void Terrarium 2

Seguito dell’originale Void Terrarium, si tratterà ancora una volta di un roguelite a opera di Nippon Ichi Software dallo stile davvero particolare.

Il focus del gioco sarà sul dungeon crawling, da affrontare migliorando la propria arma, scovando delle speciali Mistery Room e soprattutto mantenendo vigoroso il proprio terraio, piantando semi e tenendo sotto controllo temperatura e umidità.

La prostagonista Toriko potrà ancora una volta essere personalizzata con ancora più opzioni di customizzazione.

Anche Void Terrarium 2 è previsto per la prossima primavera per Nintendo Switch e PS4.

Process of Elimination

Avventura visual novel che apparentemente sembra molto vicina a Danganrompa, Process of Elimination vedrà 13 protagonisti bloccati sull’isola di Morgue (“Obitorio”, nomen omen) alle prese con una serie di omicidi. Il problema, come immaginabile, è che l’assassino è uno di loro.

Ognuno dei personaggi avrà la propria personalità distinta e soprattutto delle abilità peculiari che andranno sfruttate per raccogliere indizi e cercare di prevedere la prossima mossa dell’assassino.

Anche l’uscita di questo titolo è prevista nell’arco della primavera 2023 per Nintendo Switch e PS4.

Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook

Un RPG tattico con un focus particolarmente accentuato sulla sopravvivenza e la gestione del cibo.

Il giocatore potrà creare e personalizzare il proprio party con un massimo di quattro personaggi, di cui potrà personalizzare l’aspetto e la classe.

Importante sarà soprattutto gestire i nemici sconfitti: potremo scegliere se farli divorare durante l’esplorazione o se trasportarli al campo base per usare la loro carne per preparare degli invitanti piatti, capaci non solo di ripristinare i punti vita, ma anche aumentare le statistiche delle unità o potenziare le loro abilità.

Anche Monster Menu è un titolo la cui uscita è prevista per la prossima primavera per Nintendo Switch, PS5 e PS4.

Gli ultimi titoli mostrati nella presentazione di NIS America sono quelli la cui uscita è più prossima e in generale meno importanti. Kamiwaza: Way of the Thief, ad esempio, è uscito lo scorso 11 ottobre. Yomawari: Lost in the Dark è il seguito di Yomawari: Night Alone e Yomawari: Midnight Shadows (arrivati su Nintendo Switch nella Yomawari: The Long Night Collection) ed è in dirittura di arrivo il prossimo 28 ottobre,quindi vi rimandiamo direttamente alla nostra imminente recensione. Ys VIII: Lacrimosa of Dana arriverà nella sua versione su PS5 con tutti i DLC inclusi il prossimo 18 novembre. Infine: Raiden IV x MIKADO remix è una riedizione del classico shooter a scorrimento verticale con nuovi modelli e nuove modalità di combattimento: Score attack o Boss Rush. Anche la colonna sonora è stata rimasterizzata con musica remixata dall’opera originale, performance dal vivo e nuovi arrangiamenti; sarà inoltre possibile passare alla modalità a schermo verticale per un’autentica esperienza arcade.