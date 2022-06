In questo periodo ricco di eventi e presentazioni anche Capcom ci ha mostrato quella che sarà la corposa line up di titoli in arrivo da qui ai prossimi mesi. La compagnia di Osaka sembra che voglia tornare in pompa magna sul mercato con tanti nuovi capitoli di franchise storici, ma anche con una manciata di nuove IP che hanno già saputo incuriosire i videogiocatori. Una di queste è Exoprimal, e Capcom ha voluto svelare nuovi dettagli e curiosità sul frenetico action in terza persona.

Fin dal primo annuncio avvenuto durante uno degli State of Play di PlayStation, Exoprimal risucì a cogliere impreparati i videogiocatori grazie a un trailer molto particolare. Insieme ad esoscheletri bardati di armi pesanti, fu la presenza di una cascata di dinosauri ad insospettire gli appassionati, tanto che diversi di questi hanno inziato a sognare ad un possibile connubio tra la nuova IP di Cacpom e l’amata serie Dino Crisis.

Ora, durante un’intervista rilasciata alla redazione di IGN USA, Capcom ha svelato alcuni retroscena su Exoprimal, confermando anche il distacco tra la nuova IP in arrivo e lo storico brand di Dino Crisis. A dichiararlo è stato lo stesso director del gioco Takuro Hiraoka, il quale è stato molto chiaro affermando quanto segue: “No, il gioco è a sé stante e non ha alcuna relazione con Dino Crisis”.

Oltre a questa informazione il director di Exoprimal ha voluto anche sottolineare come il nuovo gioco di Capcom sarà in tutto e per tutto un gioco completo e di grande qualità. “Exoprimal non è un gioco free-to-play; si tratta di un titolo che verrà venduto a prezzo pieno e che sarà disponibile sia su disco che in digitale”. Vi ricordiamo che questa nuovo IP action di Capcom dovrebbe vedere la luce nel 2023.