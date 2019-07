No Man’s Sky: chi criticava non aveva nemmeno provato il gioco, secondo Sean Murray

No Man's Sky ha subito una partenza molto travagliata; ora, Sean Murray svela che molti di quelli che lo criticavano non l'avevano nemmeno provato.

La storia dei videogiochi, sopratutto quella più recente, ha spesso visto titoli dal lancio travagliato. Le grandi produzioni sono difficili da gestire e il primo periodo è facilmente soggetto a vari problemi, alle volte per quello che c’è all’interno del gioco, altre volte per quello che non c’è. Uno dei videogame che ha dovuto “sopravvivere” a un primo periodo veramente difficile è No Man’s Sky, dello sviluppatore Hello Games, capitanato da Sean Murray.

Lo sviluppatore, dopo aver dato alcuni consigli alle grandi società sui lanci problematici, si è anche espresso su quanto accaduto con No Man’s Sky. Murray ha affermato: “Ci siamo resi conto che un’alta percentuale di persone che parlavano del gioco online non lo possedevano o non l’avevano mai giocato.” Murray ha ammesso che non è strano, ma che in questo caso il numero era molto alto; secondo i suoi calcoli, si parla del 70-80%.

Inoltre, pare che la maggior parte dei commenti erano legati a fattori che non erano nemmeno legati agli sviluppatori, ad esempio problemi con il preorder, il prezzo e simili. Murray afferma che la maggior parte delle conversazioni sui problemi di lancio di alcuni giochi sono legate a fattori che non sono in mano agli sviluppatori stessi.

Hello Games, però, ha potuto giovare del feedback, superato il lancio. A quel punto, infatti, erano “rimasti” solo i veri giocatori di No Man’s Sky che potevano quindi dare veri consigli per migliorare l’opera. Diteci, voi cosa ne pensate di No Man’s Sky e di Hello Games? Al D1 vi eravate arrabbiati di quanto proposto dal gioco?