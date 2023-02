Da quel lancio del 2016, targato da gravi problemi e mancanze, No Man’s Sky ne ha fatta davvero tanta di strada. Così tanta che ora è riconosciuto universalmente come uno dei migliori giochi survival (e non solo, in realtà) in circolazione. E al posto di lavorare a un nuovo capitolo o spostarsi su un altro progetto, Hello Games ha deciso di continuare a supportare il titolo, con diversi update pubblicati gratuitamente. Come quello disponibile oggi, che conferma l’incredibile lavoro svolto da Sean Murray e il suo team di sviluppo.

Chiamato Fractal, il nuovo aggiornamento invernale include diversi contenuti, tra cui l’Utopia Expedition, il supporto al giroscopio per i controller e molto altro. Cosa più ancora importante è il supporto alla realtà virtuale e più in particolare al PlayStation VR2, che da oggi è disponibile in tutti i negozi e online (e che potete provare ad acquistare su Amazon). In realtà No Man’s Sky era già compatibile con il primo visore di Sony, ma questo aggiornamento aggiunge il supporto al nuovo headset per la VR del colosso nipponico, indispensabile visto che la nuova periferica non è retro compatibile con i vecchi giochi.

L’aggiornamento non ha però introdotto solo nuovi contenuti, ma ha anche apportato una serie di modifiche alla qualità tecnica del titolo, come per esempio l’introduzione di effetti HDR decisamente migliori rispetto al passato. L’UI è stata migliorata per essere più user friendly ed è stata implementata la Dynamic Resolution Scaling per PS5. Tante piccole novità, che stanno rendendo il titolo di casa Hello Games uno dei più supportati dell’intera industria.

No Man's Sky Fractal ❄️ ‍Utopia Expedition

Speeder Ship

12 Ship Garage

PSVR2 Launch

Wonders Catalogue

Gyro Controls

New Switch Content

Robot Pet

High End VR GFX

Visor Helm

Left Hand Mode

Dynamic Res Scaling

HDR Revamp

Huge VR Overhaul Free! out now! pic.twitter.com/BTWYupX5fT — Sean Murray (@NoMansSky) February 22, 2023

Tutte le feature dell’aggiornamento, con tanto di immagini e video dimostrativi, possono essere scoperte visitando il sito ufficiale del gioco. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

Prima di salutarvi, vi invitiamo a visitare il nostro canale YouTube.