Hello Games, sviluppatore di No Man’s Sky ha rivelato la prossima espansione per il suo simulatore spaziale, intitolata Endurance. Ventesimo aggiornamento rilasciato finora per il titolo di esplorazione, Endurance è scaricabile gratuitamente ed è disponibile da oggi su PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One e Switch. L’obiettivo di questo aggiornamento è principalmente la gestione delle flotte mercantili, la personalizzazione delle navi ed esplorare l’interno di esse e la nuova sezione del ponte.

Ogni nave potrà, inoltre, essere popolata con un equipaggio che contribuirà al suo funzionamento. Gli esterni del nostro mezzo sono stati migliorati visivamente, con colori e decorazioni della superficie ad alto dettaglio che possono essere ulteriormente personalizzate. In Endurance per No Man’s Sky, i giocatori saranno anche in grado di far evolvere i tratti e le statistiche delle proprie navi modificandoli dalla schermata di gestione della flotta. Infine, i nodi di teletrasporto possono essere impostati in qualsiasi punto della nave in modo da poter viaggiare più facilmente tra le sezioni.

Per i fan dei detriti spaziali, Hello Games ha, inoltre, revisionato i campi di asteroidi per renderli più dettagliati e visivamente eccitanti. Allo stesso modo, anche i buchi neri hanno ricevuto un aggiornamento che aggiunge nuovi effetti visivi a questi enormi pozzi gravitazionali. L’altra grande aggiunta di Endurance per No Man’s Sky è la spedizione Polestar. Si tratta di una crociera interstellare in cui il giocatore dovrà riparare il proprio mercantile, scoprire il suo misterioso passato e viaggiare attraverso la galassia al suo timone. Il completamento di questa missione assicura ai giocatori delle ricompense esclusive utili per personalizzare nave e personaggio.

Il 2022 è stato un anno impegnativo per No Man’s Sky, poiché Hello Games ha anche rilasciato gli aggiornamenti Leviathan e Outlaws a pochi mesi l’uno dall’altro. Il titolo di esplorazione spaziale ha ormai raggiunto la sua piena maturità e arriverà anche su PlayStation VR 2 sfruttando sia l’hardware PS5 che PSVR2.