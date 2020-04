No Man’s Sky: previste ulteriori espansioni nel 2020

Quella che No Man’s Sky ha vissuto è stata un’epopea che ogni appassionato di videogiochi dovrebbe conoscere. Il titolo targato Hello Games, infatti, dopo essere stato sponsorizzato per anni come una produzione unica nel suo genere, si è in realtà rivelata come un’opera a malapena sufficiente, mancante d’innumerevoli feature promesse ed estremamente ripetitiva già dopo pochi minuti in-game. Insomma, un fallimento dovuto a un processo di sviluppo particolarmente travagliato che avrebbe potuto sancire la sostanziale condanna della software house che aveva lavorato all’intero progetto.

Invece che piangere sul latte versato, però, Hello Games decise di rialzarsi dalle sue ceneri per continuare a lavorare sulla sua creatura, un proseguo dei lavori che andò concretizzandosi in un continuo susseguirsi d’espansioni gratuite attraverso le quali l’avventura venne arricchita da una gigantesca quantità di contenuti. Il lavoro portato avanti fu di tale portata che No Man’s Sky si rivelò infine addirittura capace di raggiungere un obiettivo che agli occhi di molti appariva semplicemente impossibile, riconquistare un’utenza che aveva oramai abbandonato totalmente il gioco.

Oggi No Man’s Sky può contare su una ricca fanbase che si è più volte detta pienamente soddisfatta, eppure sembra proprio che Hello Games sia tutt’altro che intenzionata a mettere la parola fine sulla sua creatura e anzi, parrebbe proprio che il gioco continuerà a espandersi per il tutto il 2020. In particolare, la società ha annunciato:“Dall’uscita dell’update Synthesis, abbiamo rivisto le nostre programmazioni per rilasciare aggiornamenti con maggior regolarità ed è incoraggiante vedere tutto quel che è successo da allora.”

La software house ha poi fatto sapere che il suo team si è organizzato per lavorare senza difficoltà anche in questo periodo di quarantena, il che significa che i giocatori possono aspettarsi succose novità anche nel corso dei prossimi mesi, aggiunte tra le quali dovrebbero figurare anche vari update ricchi di nuovi contenuti. Ricordiamo inoltre a tutti i nostri lettori che Hello Games si trova attualmente al lavoro su un’avventura narrativa intitolata The Last Campfire e in sviluppo da alcuni sviluppatori del team. Per il momento, non sono invece state rilasciate dichiarazioni in merito a qualche possibile progetto pensato per Playstation 5 o Xbox Series X.