In uscita l’11 ottobre con le edizioni PC, Playstation 5 e e Xbox Series X, No More Heroes 3 si è mostrato in un nuovo video gameplay di 18 minuti direttamente dalla versione PS5. Nel video pubblicato avrete quindi la possibilità di dare un’occhiata a questo nuovo capitolo con una veste grafica migliorata e una fluidità inedita generale.

Nel titolo tornerete a indossare i panni Travis Touchdown impegnato nella folle impresa di difendere il pianeta Terra dall’invasione di una forma aliena sconosciuta guidata dal temibile Jesse Baptiste VI, attraverso qualsiasi mezzo a sua disposizione. Lo stile di questa serie si riconferma perfettamente in questo terzo capitolo, con un nuovo gameplay che mette in luce ogni dettaglio parlando di possibilità d’azione. Lo sperimentalismo generale di No More Heroes 3 resta uno dei suoi fiori all’occhiello, adesso pronto a tornare in una forma migliorata sulle console next-gen.

Il video, quindi, ci mostra sia alcuni scontri, sia momenti chiave del titolo, mettendone in luce le attuali potenzialità delle nuove uscite in arrivo a breve. Proprio nei suoi stessi combattimenti risiede l’anima di No More Heroes 3, e nelle varie scelte di gameplay a scandire ogni momento della trama, pronta a far parlare nuovamente di sé con le edizioni in lavorazione. L’obiettivo, ovviamente, è quello di migliorare le precedenti esperienze dei fan storici della saga, che sono ancora in attesa di provare questo terzo capitolo pronto a chiudere nuovamente la storia che conosciamo.

Non ci resta quindi che attendere le nuove uscite legate a No More Heroes 3, ricordandovi che all’epoca della sua pubblicazione si guadagnò un’accoglienza generalmente positiva confermando il tocco particolare del suo autore Goichi Suda, pur con tutti i difetti del caso. Questa visione autoriale si riconfermerà in queste versioni? Magari le potenzialità della nuova generazione ne miglioreranno anche la fruizione oltre che le prestazioni? La parola agli appassionati.