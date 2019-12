No More Heroes 3 si mostra con un nuovo trailer durante i Game Awards

Durante il pre-show dedicato alla serata dei Game Awards sicuramente non abbiamo visto annunci grossi. Tuttavia la mezzora dedicata all’apertura dell’evento ha saputo mostrare qualche novità interessante. Oltre a qualche indie particolare, i vari annunci dei vincitori di certe categorie nominate ed il ritorno di Marvel Ultimate Alliance 3, anche un altro futuro titolo per Switch ha trovato il giusto spazio. Dopo un reveal durante l’E3 di quest’anno No More Heroes 3 si è mostrato con un nuovo trailer durante questa note.

Il filmato in questione cerca di “svelare” qualche piccolo dettaglio sulla possibile storia del gioco. Stando alle poche immagini mostrate il gioco sembra la solita pazzia partorita dalla mente di Suda51. Una strana creatura aliena farà da principale antagonista con l’intenzione di sterminare i vari eroi del mondo terrestre. Il buon Travis Touchdown tornerà in scena per prendere a botte il cattivo di turno.

Se volete capire meglio tutto quello che è stato mostrato vi invitiamo caldamente di visionare il trailer di No More Heroes 3 (che potrete trovare poco sopra). Il terzo capitolo arriverà durante il prossimo 2020 in esclusiva per Nintendo Switch. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!