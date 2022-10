Dopo poco più di un anno, No More Heroes 3 (qui la nostra recensione) sta per giungere anche su console e PC, portando il terzo capitolo della folle e sregolata saga di Grasshopper Manufacture al di fuori dell’ecosistema Nintendo Switch. La saga è diventata presto una delle più amate delle produzioni firmate Suda51, e proprio questo amore ha permesso al team di realizzare tre capitoli principali più un titolo sperimentale come Travis Strikes Back. Ora, però, lo stesso Goichi Suda ha aperto le porte a un No More Heroes 4, ma a una condizione precisa.

Il noto game director e fondatore di Grasshopper Manufacture ha preso parte recentemente a una nuova intervista con la redazione di GNN, svelando che il viaggio di Travis Touchdown potrebbe non essere finito con il terzo capitolo principale di No More Heroes (lo potete acquistare su Amazon). “Nessuno è in grado di sapere cosa accadrà tra 10 anni, e non posso saperlo neanche io. Se ci sarà una grande richiesta da parte dei fan, Travis potrebbe tornare. Proprio come Tom Cruise è tornato in Top Gun Maverick”.

Come al solito Suda51 ha imbastito le sue risposte con tante citazioni alla cultura pop, ma durante l’intervista sono stati toccati anche altri punti relativi alla saga di Travis e compagni. Il director si è detto entusiasta all’idea di vedere una raccolta di No More Heroes che includa tutti e tre i giochi principali, ma ha poi aggiunto che questa decisione dovrebbe spettare all’editore del gioco e non a lui.

In tutto questo al momento è altamente improbabile vedere un No More Heroes 4, dato che più volte è stato dichiarato che Grasshopper Manufacture è attualmente al lavoro su più nuovi progetti, anche se a oggi non è ancora stato mostrato nulla di quello che bolle nel pentolone di questo team di sviluppo.