No More Heroes 3 “sarà come Rocky 3 ma con Thanos come nemico”

Dopo qualche mese di silenzio, Suda 51 decide di rilasciare qualche nuovissimo dettaglio sul futuro sequel di No More Heroes.

Il 2019 è stato un anno molto particolare per l’industria ludica. Sicuramente il tutto è stato ricalcato dal fatto che anche questa generazione di console tende ad avviarsi verso la sua fine. Proprio per questo motivo, l’annata in corso è riuscita a sorprenderci in maniera non indifferente grazie a svariati new entry ma anche grazie a ritorni leggendari. Uno tra questi sicuramente è il terzo capitolo di No More Heroes che, durante lo scorso E3, si è rivelato al pubblico per la primissima volta!

Purtroppo il trailer di lancio non è riuscito a darci chissà quale dettaglio su questo atteso capitolo. Infatti il filmato in sé mostrava relativamente pochissimi dettagli, lasciandoci tutti abbastanza spaesati su cosa effettivamente potesse contenere quest’opera. Lungo i mesi a seguire, Suda 51 non si è sprecato troppo con i dettagli, lasciando il progetto passare abbastanza in sordina. Tuttavia, durante le scorse giornate, il pazzo creatore nipponico ha deciso di rompere il silenzio e rivelarci qualche interessante dettaglio sul futuro No More Heroes.

In un’intervista rilasciata per il sito Gamebytes, l’autore di NMH ha svelato che, il terzo capitolo sarà un mix d’adrenalina paragonabile al terzo film di Rocky. Tuttavia, i nemici sarebbero più da paragonare a un Thanos che a un Clubber Lang. Ovviamente, tutte queste parole potrebbero confondere moltissimi fan (e non), quindi, proprio per questo motivo, l’autore avrebbe deciso di rimanere vago di proposito, giusto per far aumentare la dose di curiosità ed hype verso il titolo!

Neanche noi non sappiamo esattamente a cosa si potrebbe riferire il pazzo autore con queste sue particolari affermazioni. Tuttavia, il tutto potrebbe portare a una storia di “redenzione” del protagonista Travis Touchdown che, per la prima volta nella serie potrebbe subire una brutale sconfitta (come successe a Rocky nel terzo film). Ovviamente, per capire bene il tutto, ci aspettiamo altri dettagli nel corso dei prossimi mesi. Fateci sapere cosa ne pensate voi di queste novità, come sempre, attraverso la sezione dei commenti!