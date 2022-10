Come abbiamo potuto vedere negli scorsi mesi, ormai il genere horror è tornato a calcare anche i grandi palcoscenici videoludici in modo a dir poco prepotente e convincente. Solo pensando agli imminenti eventi sulle saghe di Silent Hill e Resident Evil ci sarebbe da leccarsi i baffi, ma le produzioni a tema horror in arrivo nei prossimi mesi sono molteplici e di grande impatto. Tra queste c’è anche The Callisto Protocol, la nuova IP nata dalla mente di Glen Schofield, il papà di Dead Space, e che si è già mostrata più volte insieme a tutte le sue qualità.

Sappiamo già molto sul nuovo horror fantascientifico, dato che il titolo è in arrivo tra non molto, ma con i numerosi rinvii di altri giochi molti giocatori aspettano a festeggiare. Proprio per ovviare alle incomprensioni emerse nelle ultime ore e per mettere nero su bianco, i ragazzi di Striking Distance hanno pubblicato un post su Twitter per confermare definitivamente due dati fondamentali per quanto riguarda il gioco. In primis, il team conferma che The Callisto Protocol non subirà alcun rinvio e uscirà come più volte dichiarato il prossimo 2 dicembre 2022.

Il secondo punto importante toccato da questo post riprende la questione frame per second, confermando che il gioco girerà a 60 FPS grazie alla presenza di una Modalità Performance. Una situazione che è differente da quanto era emerso nei giorni scorsi per Gotham Knights, con il gioco sulla bat-famiglia che sarà bloccato a 30 FPS, notizia che ha scaturito diverse discussioni tra gli appassionati.

We would love to inform you all that we will be shipping globally on December 2nd. And yes, we'll have a 60 FPS performance mode. — The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) October 18, 2022

Ora che abbiamo anche queste certezze ben definite direttamente dal team di sviluppo, non ci resta che avere ancora un po’ di pazienza e attendere il lancio del gioco. A tal proposito, vi ricordiamo che The Callisto Protocol uscirà il prossimo 2 dicembre 2022 sulle piattaforme PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.