Nel mondo dei videogiochi, siamo abituati a vedere esperienze completamente folli e diverse tra di loro. Nella categoria delle simulazioni, poi, molto spesso i team di sviluppo sono abituati a sperimentare il più possibile: abbiamo assistito a simulazioni realistiche e fedeli come Microsoft Flight Simulator (che potete acquistare su Amazon in versione Xbox) e altre decisamente più rilassanti. Quella di Priest Simulator non appartiene però a nessuna delle due categoria, ma più che altro a un vero e proprio esperimento, che potrebbe sconvolgervi, soprattutto se siete credenti e praticanti della chiesa cattolica.

Vi avvisiamo subito: Priest Simulator non è un simulatore o meglio, non lo è nella forma più banale. Nel gioco di casa Ultimate Games SA, infatti, i giocatori non devono seguire corsi di teologia e i seminari con l’intento di diventare Padre e celebrare le funzioni religiose, no. Il team di sviluppo polacco definisce il gioco come un vero e proprio “action mockumentary”, ovvero un documentario finto. Il Prete che i giocatori impersonano è in realtà un vampiro, che deve tornare all’inferno e cercherà di modernizzare la chiesa e combattere orde di nemici craftando addirittura le sue armi. Insomma, c’è una nella differenza tra un simulatore vero e proprio e questo nuovo gioco che potete acquistare su Steam.

Chiaramente chi acquista Priest Simulator non lo fa per trovarsi davanti un gioco completo, anzi. Il titolo è attualmente in Early Access e presenta un doppiaggio in inglese decisamente approssimativo e non professionale. La grafica è sicuramente indietro rispetto ad altri giochi, ma quello che ci induce nel caso a spendere dei soldi è proprio questo tipo di esperienza, folle e particolare. Potete dare uno sguardo al trailer poco più in basso.

Priest Simulator si può acquistare su Steam, ma non aspettatevi una conversione per console. Quello che si trova all’interno del prodotto è solamente un assaggio di quello che diventerà il gioco completo. Ma forse, per la prima volta, non vorremmo aggiornamenti: d’altronde un’esperienza del genere renderà ancora di più in questo stato.