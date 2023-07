Se siete alla ricerca di un nuovo controller per la vostra Nintendo Switch che, pur non vantando la licenza originale, sia comunque valido al pari del ben noto (e certamente più costoso), Pro Controller di Nintendo, allora vi suggeriamo di dare un’occhiata a questo prodotto, uscito da pochissimo sul mercato, ma già molto apprezzato dai giocatori oltreoceano, tale da aver conquistato una certa popolarità sui social.

Stiamo parlando del controller “Firefly” prodotto da Funlab, un’azienda che, un po’ come Hori, si occupa quasi esclusivamente di periferiche di gioco e che, in questo specifico caso, propone la propria personalissima visione del già citato Pad Pro per Nintendo Switch, da cui questo Firefly riprende parte del design e della disposizione tasti.

Questo, unito al prezzo di partenza di 49,99€, di per sé già molto conveniente (ed oggi persino scontato del 15% grazie ad un apposito coupon), renderebbe, di per sé, questo controller già molto interessante, se non fosse per quelle che sono alcune sue specifiche caratteristiche che, ve lo garantiamo, vi faranno innamorare di questo pad!

La prima su tutte? Indubbiamente il bellissimo design LED che lo caratterizza e che, unito ad una stampa a tema Zelda: Tears of the Kingdom, rende questo controller una gioia per gli occhi. Sostanzialmente il pad ha inciso su di se u ampio motivo geometrico (che richiama, per l’appunto, quello di Tears of the Kingdom), realizzato con una plastica semitrasparente, che si illumina con 7 diverse colorazioni una volta che il controller viene acceso!

Il risultato è davvero sorprendente, e decisamente molto indovinato, specie se si opta per la colorazione verde (uno tra i 7 colori disponibili) che, associato ai motivi di Zelda, rende l’aspetto complessivo del controller particolarmente piacevole e indovinato. In sintesi, quando i LED del controller sono inattivi, esso appare quasi totalmente nero, ma una volta acceso, il design nascosto si illumina, per un effetto “wow” davvero inaspettato, e molto azzeccato.

Alla mera estetica, si aggiunge poi un controller dalle plastiche solide, dal feedback decisamente affidabile, e con un set di tasti dorsali aggiuntivi, completamente programmabili, che vi permetterà di impostare liberamente le vostre preferenze di gioco. Ottima anche la batteria, in grado di garantire fino a circa 12 ore di gioco continuato, per quello che è un controller che, specie in virtù del prezzo, si faticherà a non definire come “sorprendente”!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

