Desiderate immergervi nei panni di Clive Rosfield e iniziare la vostra avventura in Final Fantasy XVI

Il titolo è uscito da poche settimane

Final Fantasy XVI, come vi abbiamo descritto nella nostra recensione, rappresenta un’esperienza epica e rivoluzionaria. Preparatevi ad abbandonare i combattimenti a turni e a immergervi in un’esperienza di gioco puramente action, simile a quella di FFXV. Al contrario dell’ultimo titolo, però, il nuovo uscito rompe le tradizioni nipponiche e del brand, avvicinandosi allo stile europeo, offrendo un’esperienza di gioco ruolistica unica nel suo genere.

Sarete catapultati nel mondo di Valisthea, una terra divisa in sei nazioni in preda a una situazione politica estremamente instabile. Ma cosa rende questa precarietà ancora più pericolosa? Gli Eikon, entità magiche il cui potere è legato agli Araldi, esseri umani scelti per essere i loro guardiani; questi non solo rappresentano una forza armata per le nazioni, ma anche un ostacolo al potere di ognuna di esse.

Vestirete i panni di Clive Rosfield, un nobile cavaliere e guardiano del portatore dell’Eikon della Fenice. La vostra avventura inizia con la distruzione completa del regno in cui vivete, causata dal misterioso Eikon Ifrit. Questo tragico evento scatena in Clive una sete di vendetta, che lo porterà in un percorso intriso di violenza e scontri, mentre cercherà di ripristinare l’onore del suo regno.

Con tante nuove idee e un gameplay avvincente, questo gioco è sicuramente uno dei migliori del 2023. Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

