Avete bisogno di comprare un nuovo DualSense per la vostra PS5, o semplicemente desiderate ampliare la vostra collezione di pad? In entrambi i casi vi consigliamo di dare uno sguardo all’ottima offerta proposta da Amazon sul DualSense nella magnifica colorazione Galactic Purple, oggi scontato a meno di 50,00€!

Potrete risparmiare ben 30,00€ rispetto al prezzo di listino di 74,99€, assicurandovi un pad originale Sony, e per di più in una colorazione diversa dal classico bianco, a un prezzo assolutamente conveniente. Vi consigliamo, dunque, di approfittarne il prima possibile, dato che sia lo sconto che le scorte disponibili potrebbero esaurire a breve.

A rendere l’offerta ancora più imperdibile è il fatto che il DualSense Galactic Purple non era mai stato scontato, per cui è la prima volta in cui è possibile acquistarlo a meno di 74,99€. Insomma, si tratta di un auto-regalo perfetto in vista del Back to School, così da tornare sui banchi — o a lavoro — con una marcia in più.

Il DualSense è considerato la punta di diamante nell’esperienza di gioco offerta dalla PS5: la sua tecnologia di vibrazione di alta qualità vi garantirà un coinvolgimento senza precedenti, mentre il feedback aptico dei grilletti posteriori regola la resistenza in modo realistico e contestuale alle azioni di gioco.

Il controller è poi dotato di un altoparlante integrato da cui emergono effetti sonori mirati, migliorando ulteriormente il realismo del gameplay e immergendovi completamente nel mondo del gioco. Inoltre, il nuovo pulsante “Crea” semplifica la condivisione di screenshot e video sul web, mentre il microfono integrato consente di comunicare con gli amici senza la necessità di dispositivi esterni.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!