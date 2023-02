Siete appassionati di videogiochi e cercate sempre le migliori offerte per risparmiare sui titoli nella vostra lista dei desideri? In tal caso vi consigliamo di approfittare della promozione offerta da eBay, che grazie a un codice sconto vi permetterà di risparmiare su tantissimi giochi e console fino al 19 febbraio alle 23:59!

Utilizzando il coupon CASA23 otterrete infatti il 10% di sconto su un vastissimo catalogo di videogiochi e console. Le condizioni dell’offerta sono davvero ottime: potrete usare il codice per un massimo di 3 volte, risparmiando fino a 100,00€ per ogni utilizzo.

Nel catalogo troverete tantissimi giochi per tutte le piattaforme sul mercato, come Nintendo Switch, PlayStation 4 e 5, e Xbox Series X. Per esempio, avrete modo di acquistare a un prezzo scontato Pokémon Violetto, il titolo più recente dell’iconico franchise, oppure la copia fisica per PS5 di The Callisto Protocol, opera uscita da pochissimi mesi.

Non mancano però anche le console: sia la Nintendo Switch OLED che la versione Lite sono incluse nel catalogo, ed è disponibile anche l’Xbox Series S da 512GB. La piattaforma di casa Microsoft è una delle più convenienti e vendute tra quelle sul mercato, quindi poterla acquistare a un prezzo ribassato è un’occasione davvero imperdibile!

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei tantissimi videogiochi e console su cui potrete utilizzare il codice sconto di eBay per risparmiare il 10%, quindi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata per scoprirli tutti. Il nostro consiglio è quello di aggiungere al carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che la promozione sarà valida solo fino al 19 febbraio, e le scorte disponibili di alcuni articoli potrebbero esaurire prima di tale data.

N.B. Ricorda di inserire il coupon CASA23 nell’apposita sezione del carrello prima di completare il pagamento.

