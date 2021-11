Non solo New World: Amazon lavora a qualcosa di ancora più grande

Nel futuro di Amazon Games non c’è solamente New World. Dopo diversi tentativi andati a vuoto, ora la divisione gaming dell’e-commerce sembra aver trovato la sua dimensione all’interno del settore. E grazie ad un nuovo annuncio di lavoro, comparso nelle ultime ore su Internet, abbiamo già qualche indicazione sui loro prossimi progetti, che si prospettano decisamente più grande del precedente, almeno in termini di distribuzione.

Stando a quanto comparso online, gli sviluppatori di New World hanno deciso di tuffarsi nel mercato dei multipiattaforma. Da quanto si apprende da un annuncio di lavoro, infatti, Amazon Games sta progettando diversi giochi free-to-play su più console, ma non solo. Anche i device mobile sono inseriti nell’annuncio, oltre che appunto PC e console. Al lavoro su almeno uno di questi nuovi progetti troviamo dei veterani dell’industria dei videogiochi, ovvero sviluppatori che hanno lavorato a giochi del calibro di H1Z1, Free Realms e Planet Side.

Non ci sono ovviamente indicazioni su cosa stanno lavorando gli sviluppatori in quel di San Diego. Al momento Amazon è concentrata su New World, che però ha avuto un successo decisamente incredibile. È possibile dunque che i loro prossimi progetti attingano a piene mani al multiplayer online? Sicuramente sì, visto anche le esperienze di chi sta lavorando all’interno dei nuovi studi del colosso dell’e-commerce.

New World a parte, il percorso di Amazon Games non è stato decisamente semplice. Nel corso degli anni, infatti, la divisione dedicata ai videogiochi non ha ottenuto grandi successi e sono diversi i giochi cancellati nel bel mezzo del loro sviluppo oppure che non hanno mai visto la luce prima di essere annunciati. Con il nuovo MMORPG forse è stata trovata la dimensione corretta e speriamo che da ora in avanti i prossimi progetti colpiscano nel segno e possano finalmente raggiungere la commercializzazione.