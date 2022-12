Oltre a Silent Hill 2 Remake, Bloober Team sta lavorando a un nuovo videogioco con un publisher di rilievo. Stiamo parlando di Private Division, etichetta di 2K che si occupa di finanziare e portare sul mercato dei giochi sviluppati da team decisamente più piccoli rispetto a quelli con cui solitamente lavora.

Al momento il gioco in sviluppo presso Bloober non ha un nome, né una data di lancio. L’annuncio è stato fatto probabilmente anche per aiutare gli sviluppatori polacchi a trovare nuovo personale (una pratica già vista in passato, soprattutto a opera di Quantic Dream per il suo Star Wars) e per gli azionisti e investitori di 2K, interessati a scoprire quali saranno le prossime mosse della label. Gli unici dettagli a nostra disposizione sono quelli relativi alla finestra di lancio (anno fiscale del 2025) e la natura del titolo, ovvero survival horror.

“Il nostro prossimo progetto è un nuovo survival horror game, che ci aiuterà a diventare dei leader nel campo dei giochi horror”, le dichiarazioni di Piotr Babieno, CEO di Bloober Team. “Sono grato per questa cooperazione con Private Division. Con loro non percepiamo una tipica relazione ‘editore-sviluppatore’. Sono più degli amici che ci danno supporto o ci aiutano a rimanere sulla carreggiata quando ne abbiamo bisogno”, ha aggiunto il CEO del team di sviluppo polacco.

Oltre a Silent Hill 2 Remake, Bloober Team sta lavorando anche a Layers of Fears. Si tratta di un nuovo videogioco, che prende parte dell’esperienza dei precedenti, ma di cui al momento non si conoscono ulteriori informazioni. Il titolo dovrebbe debuttare nei primi mesi del 2023, ma al di là di un teaser presentato alla Gamescom 2022 non ci sono dettagli né sulla data di uscita né sul gameplay vero e proprio. Continuate a seguire Game Division per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.