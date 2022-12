La generazione Nintendo Switch ha dato i natali a un crossover tanto folle quanto entusiasmante. Parliamo di Mario + Rabbids, il franchise di Ubisoft Milano che mischia insieme il mondo e i personaggi di Super Mario Bros allo sgangherato e comico universo dei Rabbids. Una fusione che ha dato degli ottimi risultati, ma da quanto abbiamo scoperto in queste ore, oltre a Mario c’è stato un altro storico franchise di Nintendo ad un passo dal generare uno spin-off del genere tattico.

A farci scoprire questo retroscena è stato il sempre ottimo canale YouTube ‘DidYouKnowGaming?’, il quale grazie a una serie di video pieni di curiosità e aneddoti, ci permette di conoscere tutti quei dettagli rimasti celati in profondità nell’industria videoludica. In una recente puntata del format video, questo canale ci ha permesso di conoscere quelli che erano alcuni piani che aveva Retro Studios per la saga di Metroid.

In uno di questi piani il team statunitense cercò di proporre a Nintendo un picth per un nuovo gioco chiamato Metroid Tactics. Come suggerisce il nome, questa esperienza ci avrebbe portati nell’universo di Metroid da una prospettiva diversa dai canoni classici della saga. Si trattava infatti di un gioco tattico molto incline alla serie di XCOM o al più recente crossover di successo tra Super Mario Bros e i Rabbids.

Paul Tozour di Retro Studios, ha dichiarato che Metroid Tactics stava venendo creato per Nintendo Wii, con lo sviluppo che iniziò verso la fine del 2007 dopo che lo sviluppo di Metroid Prime 3 terminò. Inoltre, il gioco sarebbe dovuto essere un prequel dell’intera saga con la storia che doveva coprire il momento della vita di Samus in cui si separò dalla civiltà Chozo. Tutto questo però non andò mai oltre la fase di pre-produzione, con Nintendo che non diede mai il via libera allo studio per realizzare in modo più concreto queste idee.