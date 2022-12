Per tanti, quando si parla di premi assegnati ai videogiochi, il pensiero è direttamente collegato ai TGA, ovvero i The Game Awards. Non vi è alcun dubbio che si tratti della kermesse più seguita, quella che raduna milioni e milioni di spettatori collegati da tutto il mondo, in diretta streaming. Qualcuno però ha ben pensato di provare a stilare una lista di tutti gli award che puntualmente vengono consegnati in tutto il mondo. E sì, sono davvero tantissimi.

L’indagine è partita nel 2018 e puntualmente, ogni anno, sul forum di ResetEra si cerca di effettuare un tracking preciso di tutti i premi che vengono puntualmente assegnati non solo dai TGA, ma anche da altre realtà. E il numero è decisamente spaventoso. Prendendo in esame solamente il 2022, quello che emerge è sono oltre 100 i vari award istituiti da media outlet e altre realtà.

Partiamo dai numeri della stampa. Le testate verticali, ovvero quelle dedicate esclusivamente ai videogiochi, sono ovviamente la maggioranza. Attenzione però anche ai numeri delle generaliste: TIME, Forbes, Reno Gazette Journal, NRK non si occupano di videogiochi, ma hanno comunque deciso di assegnare anche loro dei vari award, spesso decisi da una singola persona che cura rubriche e articoli proprio sui videogame.

I premi sono davvero tanti, ma alla fine qual è il videogioco che ha trionfato di più e si è portato a casa più titoli come Gioco dell’Anno? La risposta è ovviamente scontata: si tratta di Elden Ring. Al secondo posto, invece, troviamo God of War Ragnarok. Menzione d’onore per Wordle, il gioco di enigmistica diventato un caso verso la fine dello scorso anno, che si porta a casa una statuetta, così come Vampire Survivors, anche lui un vero e proprio fenomeno dell’anno che va a cavallo tra il 2021 e il 2022. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.