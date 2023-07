Project Trinity sembra essere il nome in codice della tanto attesa, e vociferata, PS5 Pro, almeno secondo il noto leaker Tom Henderson che ha condiviso i primi dettagli sulla nuova, e potenziata, console targata Sony.

Mentre Microsoft non ha piani per una versione Pro della Xbox Series X, alcune fonti ritenute attendibili da Henderson suggeriscono che la casa giapponese sta invece sviluppando una PS5 Pro, perpetrando il modello di business già sperimentato nella generazione precedente di console, con il rilascio di una macchina mid-gen pensato per placare la fame di prestazioni degli utenti più hardcore.

Il nome in codice “Trinity” sembra essere stato scelto per mantenere la coerenza con The Matrix che i progettisti Sony hanno mostrato anche con i progetti precedenti, quali Project Neo (PS4 Pro) e Project Morpheus (PlayStation VR). La PS5 Pro sarebbe in fase di progettazione fin dall’inizio del 2022 e, sempre secondo Henderson, sono già previsti degli eventi interni per presentarne le caratteristiche. I kit di sviluppo, invece, saranno consegnati alla maggior parte degli studi solo a novembre 2023.

Sempre secondo le fonti di Tom Henderson, la PS5 Pro vanterebbe una potenza pari a 30 WGP e memorie da 18.000 mts, con l’obiettivo di offrire frame rate migliorati, e più stabili, quando si fruisce di giochi alla risoluzione di 4K, nonché nuove modalità prestazioni pensate per quei tanto chiacchierati 8K che troneggiano sulla scatola della console fin dal giorno del suo esordio sul mercato.

Per quanto riguarda il ray tracing, infine, la PS5 Pro potrà contare su un’accelerazione hardware dedicata per poter sfruttare questa, sempre più diffusa, tecnologia senza cannibalizzare eccessivamente le prestazioni finali. Insomma una console che, se davvero tutte queste indiscrezioni risultassero reali, più che un modello mid-gen parrebbe come un vero e proprio salto generazionale.

Ovviamente tutte queste informazioni sono da prendere con le pinze ma è da parecchio tempo che si vocifera di un modello senza disco, in uscita nel 2023, e di una fantomatica PS5 Pro in uscita a fine 2024. Anche in questo caso le fonti di Henderson sembrano confermare i rumor, visto che vedono il modello mid-gen della console di Sony, in uscita nel novembre 2024, mentre per quanto riguarda la PS6 (si ci sono rumor anche in merito a lei) le voci parlano di un generico 2028.