Nel corso della giornata odierna, Microsoft ha annunciato i nuovi giochi in arrivo questo mese su Xbox Game Pass. Tra i nuovi titoli, oltre ai tre capitoli di Yakuza (di cui vi avevamo già accennato a questo indirizzo), ce n’è uno davvero molto particolare. Parliamo di PowerWash Simulator, un vero e proprio gioco degli amanti del pulito.

Lanciato nel 2021 in versione Early Access, PowerWash Simulator è sviluppato da FuturLab e pubblicato Square Enix e mette i giocatori nei panni di un vero e proprio uomo delle pulizie. Non quelle casalinghe, ovviamente (per quello c’è House Flipper), ma quelle più industriali e dedicate alle città. Nella modalità carriera, per esempio, sarà necessario avviare una vera e propria attività di pulizia nella città di Muckingham. Lo scopo? Nessuno! Tutto è votato semplicemente al relax: nessun limite di tempo o punteggi finali, solamente una lunga attività di pulizia perfetta per alleviare lo stress.

Oltre a PowerWash Simulator, perfetto per rilassarsi, ci sono altri giochi in arrivo su Xbox Game Pass. Potete dare uno sguardo alla lista completa poco più in basso:

Last Call BBS (PC) – 5 luglio

Yakuza 0 (Cloud, Console, PC) – 5 luglio

Yakuza Kiwami (Cloud, Console, PC) – 5 luglio

Yakuza Kiwami 2 (Cloud, Console, PC) – 5 luglio

DJMax Respect V (Cloud, Console, PC) – 7 luglio

Matchpoint Tennis Championships (Cloud, Console, PC) – 7 luglio

Road 96 (Cloud, Console, PC) – 7 luglio

Escape Academy (Console, PC) – 14 luglio

My Friend Peppa Pig (Cloud, Console, PC) – 14 luglio

Overwhelm (PC) – 14 luglio

PAW Patrol The Movie Adventure City Calls (Cloud, Console, PC) – 14 luglio

PowerWash Simulator (Cloud, Console, PC) – 14 luglio

Chiaramente, come di consueto, questi sono solamente i primi giochi del mese in arrivo su Xbox Game Pass. Nel corso delle prossime settimane dovrebbe essere annunciata anche la seconda parte dei titoli disponibili nel servizio Microsoft. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.