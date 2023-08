Starfield sembra essere in condizioni eccellenti, almeno stando a quanto dichiarato su X da “colteastwood”, il quale ha definito la nuova opera di Bethesda come: immacolata.

Ovviamente, in seguito alle prime domande da parte degli utenti su come potesse dichiarare qualcosa del genere, Colteastwood ha spiegato che si è limitato a riportare le prime impressioni dei vari addetti ai lavori che hanno già avuto modo di provare il gioco.

“Starfield è impeccabile! Le prime impressioni sono estremamente positive e si tratta di un’esperienza del tutto nuova, una nuova proprietà intellettuale anziché un ennesimo sequel in un mare di sequel! Sarà un’esclusiva Xbox fra tre settimane!”

#Starfield is immaculate! Reports are super positive already, and it's a whole new experience, new IP and not another sequel in a sea of sequels! Xbox Exclusive in 3 weeks!! pic.twitter.com/IAQP4qHCtm — colteastwood (@Colteastwood) August 14, 2023

Il successivo turbinio di domande, e risposte, che si è generato sotto il posto di colteastwood si è rivelato interessante per diversi motivi, innanzitutto ci ha permesso di scoprire che Bethesda ha iniziato a distribuire i codici per le recensioni di Starfield, garantendo il tempo necessario per poter mettere sotto torchio a dovere il gioco, e successivamente ha indicato come il rinvio della data di uscita, concesso da Microsoft per rifinire a dovere l’ultima opera di Bethesda, sembra aver dato i suoi frutti, presentando un prodotto finale che, almeno dai primi pareri, sembra davvero rifinito e lontano dallo “storico” passato di Bethesda.

Per chi non lo sapesse, difatti, Infatti, Todd Howard è noto non solo per aver creato alcuni dei più grandi giochi di ruolo di sempre (The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4) ma anche per l’infinitaà di problemi tecnici che minavano le sue opere nelle prime settimane, se non addirittura mesi, dalla loro uscita.

Una tradizione, sfortunatamente, consolidata e che risale agli albori dell’azienda, quando The Elder Scrolls II: Daggerfall si presentò al pubblico con bug tali da impedire il progresso nell’avventura. Ovviamente, sia il pubblico che la critica, per quanto abbiano sempre contestato questa attitudine di Bethesda nel rilasciare prodotti ricolmi di imperfezioni, non hanno mai potuto negare la qualità delle opere dello studio ma fa piacere scoprire che, forse, questa volta ci troveremo di fronte a una situazione diversa e in grado di rompere con il passato.

È importante sottolineare, però, che Colteastwood è una personalità di spicco all’interno della comunità Xbox, pertanto le sue affermazioni potrebbero essere esagerate intenzionalmente. Detto ciò, la possibilità che Starfield arrivi al lancio senza problemi significativi, costituisce già di per sé un’ottima notizia, specialmente considerando le due settimane che ci separano dalla sua uscita.