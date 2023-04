Da quando sono iniziati ad emergere in rete una serie di rumor su un nuovo misterioso hardware di PlayStation, i fan del colosso nipponico hanno iniziato a volare con la fantasia. C’è chi ha subito pensato alle tanto chiacchierate PS5 Slime e PS5 Pro, ma ben presto una nuova possibilità si è fatta strada nelle menti dei giocatori. Parliamo di una nuova console portatile targata Sony, hardware che manca nella famiglia PlayStation dal flop di PS Vita.

PlayStation Vita offriva un'esperienza ottimizzata rispetto a PSP, ma il responso del pubblico fu ben diverso.

Dopo tutta una serie di speculazioni avvenute nei giorni scorsi, in questi istanti Tom Henderson è tornato a buttare benzina sul fuoco sulla questione nuova PlayStation portatile. Il noto insider ha condiviso tutta una serie di dettagli e indizi che fanno presagire che Sony sia seriamente intenzionata a produrre un nuovo hardware portatile dal nome in codice Q Lite. Stando alle parole di Henderson, questo hardware sarà da affiancare necessariamente a PS5, ma non sarà un dispositivo cloud, bensì utilizzerà il sistema di Remote Play.

Il dispositivo portatile, inoltre, dovrebbe supportare uno streaming adattivo che potrà raggiungere un massimo di 1080p come risoluzione e 60FPS, per questo Q Lite richiederà una costante connessione a Internet per funzionare. Per quanto riguarda i design della console portatile, stando ai primi prototipi citati da Henderson il dispositivo dovrebbe assomigliare molto a un DualSense di PlayStation 5, ma con un enorme touchscreen LCD da 8 pollici al centro. Q Lite sarebbe anche dotata di trigger adattivi per il feedback tattile, pulsanti per gestire il volume, altoparlanti e un ingresso per jack audio.

Infine, secondo questo ennesimo rumor, che vi ricordiamo di prendere con le dovute attenzioni, Q Lite si troverebbe al momento in una fase di controllo qualità, e dovrebbe uscire prima della fantomatica PS5 Pro ma dopo il lancio dell’unità di disco removibile per PS5.

