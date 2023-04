Fin dal lancio delle attuali console Microsoft, l’unico modo per espandere la memoria di archiviazione utilizzabile consisteva nell’impiego delle schede Seagate, ma lo scenario presto potrebbe cambiare. Sarebbe infatti in arrivo una scheda di espansione WD_Black da 1 TB per Xbox Series X e Xbox Series S nei listini del noto rivenditore Best Buy (che ha rimosso l’inserzione). Sebbene sia attualmente elencata come esaurita, questo probabilmente sta a significare che il prodotto sarà disponibile per l’acquisto a breve; per quanto concerne il prezzo, segnaliamo che si tratta di 180,00$, ovvero 165,91€, quindi decisamente meno di ciò che offre attualmente Seagate (202,80€).

La facilità d’uso delle schede SSD aveva convinto Microsoft di essere sulla buona strada, sostanzialmente per due ragioni. La prima è che su PlayStation 5 non c’era nulla di altrettanto semplice da installare, mentre la seconda è che l’accordo con Seagate prevedeva, dopo il lancio delle console, nuove schede di diversa capacità.

Sony però nell’ultimo anno ha ribaltato la situazione, rendendo possibile installare qualsiasi SSD rispetti un mero requisito di velocità su PS5, e non dovrebbe quindi sorprendere più di tanto vedere una scheda di terze parti per Xbox. Insomma, sarebbe meglio se ci fossero più prodotti in arrivo, dato che maggiore è la scelta, minore è il costo per i giocatori.

L’unica cosa che non possiamo fare a meno chiederci è se Microsoft non sia stata troppo precipitosa a far l’accordo di esclusiva all’epoca con Seagate, soprattutto visto l’arrivo di titoli come Starfield, Redfall e tutti i giochi Activsion Blizzard che certamente occuperanno spazio. Nel frattempo, se siete alla ricerca di un metodo per aumentare lo spazio di archiviazione della vostra Xbox vi consigliamo di leggere la nostra guida dedicata alle SSD più convenienti.

