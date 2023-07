Nintendo ha concluso il suo ultimo Direct in grande stile, svelando Super Mario Bros. Wonder, un nuovo platform bidimensionale dedicato a Mario che, apparentemente, dovrebbe essere il primo seguito ufficiale dai tempi di Super Mario World. Il gioco, attesissimo dai fan del celebre idraulico baffuto, sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 20 ottobre.

Mesi rima del lancio, come da prassi, l’ente di classificazione nordamericano ESRB ha valutato il gioco, confermando che sarà adatto a tutte le età (Clasificazione “E”), oltre a menzionare un riferimento agli “acquisti in-game” disponibili su Nintendo Switch, una dicitura che, normalmente, si riferisce al servizio a pagamento per fruire del gioco online e che quindi non deve allarmare in merito alla presenza di eventuali microtransazioni.

La vera notizia, però, riguarda il riassunto ufficiale del gioco, il quale svela nuovi dettagli sul prossimo capitolo della saga di Mario e le sfide che dovrà affrontare per battere il suo acerrimo nemico, Bowser.

“Super Mario Bros. Wonder è un platform in cui i giocatori controllano personaggi dell’universo di Mario mentre cercano di fermare il villain Bowser. I giocatori attraverseranno ambienti fantastici saltando sulla testa dei nemici, lanciando loro gusci, e oggetti di varia natura, o scagliando piccole palle di fuoco per farli scomparire dallo schermo. Le battaglie contro i boss sono, infine, dei combattimenti più impegnativi contro nemici giganti che sputano fuoco, attaccano dalla distanza e distruggono parti dell’ambiente di gioco.”

Laddove tutto sembra allinearsi al tipico canovaccio dei platform bidimensionali dedicati a Mario, la parte sui boss lascia intendere che in Super Mario Bros. Wonder potremmo affrontare delle battaglie leggermente rispetto ai canoni della serie, con ambientazioni che potranno essere distrutte dai boss durante gli scontri.

Non bisogna però farsi prendere dall’hype poiché, pensandoci bene, anche l’iconico ponte che veniva demolito toccando l’ascia nel primo, storico, Super Mario Bros., potrebbe essere considerato come una parte dell’ambientazione che viene distrutta.

Resta indubbio, però, che l’attesa per Super Mario Bros. Wonder sta crescendo sempre di più. e l’annuncio del rating svolto negli scorsi giorni, mostra chiaramente che il gioco è pronto per rispettare il lancio previsto il prossimo 20 ottobre.

La notizia del rating di Super Mario Bros. Wonder, inoltre, arriva in seguito della classificazione, avvenuta la scorsa settimana da parte della ESRB, di Sonic Superstars, un altro gioco molto atteso e che, proprio in seguito a questi avvenimenti, potrebbe essere lanciato nello stesso periodo del prossimo capitolo di Mario, rendendo Ottobre un mese molto affollato ra porcospini, idraulici e tessiragnatele.