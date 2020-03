Giochi PlayStation 4: Doom Eternal e tanti altri in uscita questa settimana

Sono ben sei i titoli che interessano PlayStation 4 per quanto riguarda la settimana appena incominciata. Vediamo quindi assieme quali sono i giochi in arrivo a breve termine sulla macchina da gioco di Sony PlayStation. A partire da domani 17 marzo abbiamo l’uscita di Overpass, gioco di guida off-road della svedese Zordix.

Sempre domani, debutta il gioco di simulazione di baseball “MLB The Show 20”, per l’esattezza si parla della quindicesima e ultima edizione in esclusiva per PlayStation 4. Durante la giornata del 19 marzo uscirà invece TT Isle of Man 2: Ride on the Edge, con tanto di moto, circuiti mozzafiato e una nuovissima modalità carriera per l’ultima fatica di BigBen Interactive.

Ma ora andiamo al giorno più “caldo” della settimana, il 20 marzo avverrà l’attesissima uscita di DOOM Eternal: lo shooter frenetico di Id Software. Se tutto ciò che amate è fare immense carneficine non lasciatevelo scappare per nessun motivo. Recentemente il direttore creativo Hugo Martin ha affermato che la storia del gioco sarà più grande, con una longevità per il completamento della campagna che va dalle 18 alle 22 ore. Non dimenticatevi che chi deciderà di preordinare il gioco otterrà gratuitamente DOOM 64: titolo di grandissimo successo per il franchise, uscito ormai ben 22 anni fa su Nintendo 64. Doom 64 farà parte infatti dei preorder bonus della versione base e anche della versione Deluxe di Doom Eternal.

Il 20 marzo sarà il giorno di uscita anche di La Mulana 1 & 2. Stiamo parlando di due platform molto apprezzati da gran parte della critica che non dovete perdervi assolutamente. Le avventure di entrambi i capitoli saranno costellate da trappole, enigmi e mostri pericolosi che si metteranno di traverso tra voi e il tesoro da scoprire.