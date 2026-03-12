Il mondo degli indie game è in fermento: Hollow Knight: Silksong, uno dei titoli più attesi della scena metroidvania degli ultimi anni, è finalmente approdato su Xbox Game Pass Premium, disponibile su console, PC e Cloud Gaming. Si tratta di una notizia che rimbalza rapidamente tra le community di appassionati, considerando quanto questo sequel sia stato oggetto di attesa spasmodica sin dal suo annuncio. Per i giocatori abbonati al tier intermedio del servizio Microsoft, l'accesso diventa immediato e senza costi aggiuntivi, abbassando di fatto la barriera d'ingresso a zero.

Chi non conosce il franchise di partenza: Hollow Knight, sviluppato da Team Cherry, è diventato un punto di riferimento assoluto per il genere metroidvania — ovvero quei platform-adventure con mappa interconnessa, progressione basata sull'acquisizione di nuove abilità e forte enfasi sull'esplorazione e sul lore ambientale. Il titolo originale aveva conquistato critica e pubblico grazie alla sua difficoltà calibrata, all'atmosfera visivamente densa e a un sistema di combattimento preciso e soddisfacente.

In Hollow Knight: Silksong il protagonismo passa a Hornet, personaggio secondario del primo capitolo che qui diventa la hunter protagonista di una nuova avventura. Il setting abbandona le caverne familiari di Hallownest per un regno inedito dominato da seta e canto, dove Hornet si ritrova prigioniera e deve combattersi verso la vetta di questo mondo sconosciuto affrontando nemici imponenti e risolvendo misteri antichi.

Dal punto di vista del gameplay, il titolo promette un repertorio di abilità più ampio rispetto al predecessore, con Hornet che dispone di un moveset naturalmente più agile e aggressivo rispetto al Cavaliere del primo capitolo. Il passaggio da personaggio secondario a protagonista assoluto si traduce in una filosofia di design completamente diversa, orientata verso uno stile di combattimento più offensivo e acrobatico, con nuove meccaniche che sfruttano filo e seta come elementi centrali dell'esperienza.

L'aggiornamento di oggi al catalogo riguarda esclusivamente il tier Premium, senza nuove aggiunte alla libreria Ultimate base. Per chi fosse indeciso sull'upgrade al livello superiore dell'abbonamento, l'arrivo di Silksong potrebbe costituire proprio quella spinta decisiva che mancava, specialmente per i fan del genere metroidvania che attendevano questo titolo da anni.