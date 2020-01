Nuovo Pokémon Direct annunciato per il 9 gennaio

Da qualche giorno girano sul web diverse voci di corridoio riguardo a un prossimo Nintendo Direct che, come ormai da tradizione, dovrebbe aprire il 2020 mostrando quelli che saranno i titoli che accompagneranno i primi mesi dell’anno di Nintendo Switch. Ora, Nintendo ha pubblicato sul proprio canale YouTube un nuovo Pokémon Direct che andrà in onda il prossimo 9 gennaio.

Al momento non ci sono alcune informazioni dettagliate su ciò che verrà presentato durante la trasmissione, ma siamo a conoscenza solo della data e dell’orario in cui andrà in onda l’evento, il 9 gennaio a partire dalle ore 15:30, orario italiano.

Stando all’immagine visibile momentaneamente su YouTube, questo nuovo Pokémon Direct avrà la durata di circa 20 minuti e comprenderà delle nuove informazioni sul brand dei mostriciattoli collezionabili. Su che cosa di preciso non ci è ancora dato saperlo, ma basta aspettare solo pochi giorni per scoprire il contenuto attualmente misterioso di questo nuovo Direct.

Al momento questo è l’unico Direct ufficializzato da Nintendo, quindi non sappiamo se il tanto vociferato Direct di inizio 2020 verrà trasmesso in concomitanza a quello dedicato a Pokémon. Cosa vi aspettate dal nuovo Pokémon Direct? Aggiornamenti sui Pokémon Spada/Scudo e Pokémon GO o qualcosa di completamente nuovo? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.